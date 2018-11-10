Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guarda realiza resgates

Vila Velha decreta situação de emergência

Assistentes sociais dão suporte a atingidos por enchentes na Praça de Cobilândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 18:21

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 18:21

Equipe de assistentes sociais da Prefeitura de Vila Velha realiza atendimentos às vítimas de enchentes na Praça de Cobilândia Crédito: PMVV/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha (PMVV) decretou situação de emergência, em aviso publicado neste sábado (10). O município já possui ao menos 139 pessoas desalojadas ou desabrigadas e está enfrentando dificuldades, principalmente, no resgate dos atingidos na região de Grande Cobilândia. 
Com o decreto, o prefeito tem mais liberdade para mobilizar recursos para ajudar no suporte às vítimas das enchentes. 
> Moradores de Vila Velha sofrem com alagamentos
De acordo com a PMVV, equipes técnicas da Defesa Civil e da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (Semdest) estão realizando o monitoramento dos estragos que a chuva está provocando no município para diagnosticar possíveis soluções. 
> Espírito Santo retira estado de alerta máximo, mas chuvas continuam
Segundo o órgão, a Guarda também ajuda nos resgates, utilizando carros mais altos, e diz que equipes de assistência social atendem os afetados pelas enchentes em uma área coberta da Praça de Cobilândia. 
Nós vamos precisar mobilizar recursos para atender a população. A emergência não escolhe hora. É importante, neste momento, socorrer as pessoas
Max Filho, prefeito de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados