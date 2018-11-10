Vila Velha decreta situação de emergência

Equipe de assistentes sociais da Prefeitura de Vila Velha realiza atendimentos às vítimas de enchentes na Praça de Cobilândia Crédito: PMVV/Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV) decretou situação de emergência, em aviso publicado neste sábado (10). O município já possui ao menos 139 pessoas desalojadas ou desabrigadas e está enfrentando dificuldades, principalmente, no resgate dos atingidos na região de Grande Cobilândia.

Com o decreto, o prefeito tem mais liberdade para mobilizar recursos para ajudar no suporte às vítimas das enchentes.

De acordo com a PMVV, equipes técnicas da Defesa Civil e da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (Semdest) estão realizando o monitoramento dos estragos que a chuva está provocando no município para diagnosticar possíveis soluções.

Segundo o órgão, a Guarda também ajuda nos resgates, utilizando carros mais altos, e diz que equipes de assistência social atendem os afetados pelas enchentes em uma área coberta da Praça de Cobilândia.