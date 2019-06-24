5 novos cruzamentos vigiados

Vila Velha aumenta cruzamentos fiscalizados por câmeras para 12

Cidade atualmente tem sete locais com câmeras utilizadas para fiscalizar irregularidades em cruzamentos de ruas e avenidas

Publicado em 24 de junho de 2019 às 15:01 - Atualizado há 6 anos

O sistema de vídeo instalado pela prefeitura de Vila Velha para fiscalizar irregularidades no trânsito Crédito: Eduardo Dias

Com o sistema de aplicação de multas de trânsito com o auxílio de câmeras funcionando em sete cruzamentos da cidade, Vila Velha vai ampliar a fiscalização para outros cinco locais - totalizando 12 regiões monitoradas. De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emmerich Júnior, a cidade também vai aumentar de 200 para 320 a quantidade de um outro modelo de câmeras, que são utilizadas para que agentes da Guarda Municipal monitorar os bairros e auxiliar no combate à violência.

O sistema com câmeras específicas para fiscalizar o trânsito começou a ser usado em março do ano passado e, desde então, já foram aplicadas 2.536 punições para motoristas infratores, sendo que 732 foram aplicadas em 2019. Já em Cariacica, o monitoramento de infrações com câmeras já resultou em mais de 600 multas de trânsito em 2019.

Praia da Costa: cruzamento com mais penalidades

O secretário Oberacy Emmerich Júnior explicou que a prefeitura ainda decidirá mais cinco novos cruzamentos que que irão receber as novas câmeras. Locais como a Avenida Carlos Lindenberg, a Avenida Jerônimo Monteiro e a Avenida Senador Robert Kennedy, em São Torquato, próximo da Ponte Florentino Avidos, estão sendo monitorados.

As principais punições são para estacionamento proibido e para motoristas que param sobre a faixa de pedestre. O local com maior incidência de multas em pouco mais de um ano foi o cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Avenida Champagnat, na Praia da Costa, com 162 ocorrências.

O secretário argumenta que o principal objetivo das câmeras é inibir que os motoristas furem o sinal vermelho. Segundo ele, nenhum dos cruzamentos com câmeras registraram acidentes acidentes desde o início do monitoramento. "O mais importante para nós é que a quantidade de acidentes caiu muito na cidade. Principalmente dentro na cidade, que é a nossa circunscrição", disse o secretário.

Mais câmeras e cerco eletrônico

Em relação às outras câmeras espalhadas pela cidade, Oberacy Emmerich Júnior afirmou que 150 câmeras serão compradas com um recurso de R$ 2 milhões que seria aplicado no sistema de Cerco Eletrônico da cidade.

O secretário explicou que a mudança aconteceu porque o Governo do Estado já sinalizou que pretende ser o responsável pela instalação do cerco eletrônico na Grande Vitória. Por isso, a prefeitura optou por investir os recursos em outro serviço.

CARIACICA APLICA MULTAS EM CAMPO GRANDE

Já na cidade de Cariacica, o secretário de Defesa Social Alexandre Ribeiro afirmou que seis câmeras são utilizadas para multar motoristas na cidade, todas instaladas na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande - principal polo comercial da cidade.

O secretário afirmou que a prefeitura não tem planos de aumentar o número de câmeras ou expandir o serviço para outras avenidas. Segundo ele, as principais infrações são para motoristas que estacionam de forma irregular e para os que utilizam o celular enquanto dirigem. A prefeitura da cidade informou que, em poucos mais de três meses de fiscalização, já foram aplicadas mais de 600 multas.

"O nosso objetivo é criar uma cultura dentro da cidade para que a gente possa ter um trânsito mais ordenado e seguro. A intenção (com as multas) não é trazer receita para a gente, é trazer proteção para a vida", disse o secretário.

MULTAS APLICADAS EM TEMPO REAL

No caso das duas cidades, as multas só podem ser aplicadas em tempo real, por agentes que estão assistindo ao sistema de videomonitoramento no momento da infração. As multas não podem ser aplicadas com imagens que foram gravadas e recuperadas.

LOCAIS MONITORADOS EM VILA VELHA

Hugo Musso X Chapagnat (Praia da Costa) – 162 multas em 2019

Jerônimo Monteiro X Av. Sol (Glória - Chocol. Garoto) - 133 multas em 2019

C. Lindenberg X Emidio F. Sacramento (Posto 7) - 71 multas em 2019

Leila Diniz X Sérgio Cardoso (Novo México) - 124 multas em 2019

C. Lindenberg X Jeônimo Monteiro (Centro - Shop. da Terra) - 97 multas em 2019

Rua Inácio Higino X Gilberto Amado (Padaria P. do Pão) - 145 multas em 2019

TOTAL GERAL – 732 multas em 2019

INFRAÇÕES MAIS COMETIDAS

1. Estacionamento proibido

2. Parar sobre a faixa de pedestre

3. Estacionamento em fila dupla

4. Falta de cinto de segurança

