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Chuva no ES

Vila Velha: aulas da rede municipal são suspensas nesta sexta-feira

As aulas dos três turnos estão canceladas devido a forte chuva que atinge a Grande Vitória. A Defesa Civil decretou alerta máximo

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 10:32
Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Cobilândia, está alagada na manhã desta sexta Crédito: Eliana Gorritti
As aulas dos três turnos das escolas municipais de Vila Velha estão suspensas nesta sexta-feira (9). A informação é da prefeitura. O município registrou mais de 20 pontos severos de alagamentos em várias regiões da cidade visualizados pela Central de Videomonitoramento.
A Defesa Civil entrou em alerta máximo depois de pelo menos 14 ocorrências com alagamento de casas, deslizamentos de terra e de pedras, além de queda de muros e árvores. Segundo a prefeitura, a maré alta dificultou o escoamento da água que chegou a atingir, por volta de meia noite, quase 80 milímetros de chuva.
> Acompanhe em tempo real: CHUVA NO ES 
A prefeitura informa que as estações de bombeamento operaram no escoamento da água acumulada nas vias e em canais e que equipes da Guarda Municipal e da Engenharia tem organizado o trânsito, que apresenta retenções em várias vias da cidade.
Entre os pontos mais severos de alagamentos estão a Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista; Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória; Avenida Carlos Lindenberg, Cobilândia, Avenida Senador Roberto Kenedy, em São Torquato, Praça Assis Chateaubriand, no Ibes, Rua Tupiniquim, no Divino Espírito Santo, além de várias vias dos bairros de Cobilândia, Jardim Marilandia, Rio Marinho, Cristóvão Colombo e Coqueiral de Itaparica.
A Defesa Civil orienta para em caso de emergência evacuem o local imediatamente e acionem o órgão pelos telefones 199, 99895-0100 ou 162 da Ouvidoria Municipal.
 

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