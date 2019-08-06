DESDE O MÊS PASSADO

Vila Rubim tem obra paralisada e comerciantes reclamam de transtornos

Prefeitura diz que empresa paralisou trabalhos de forma unilateral, mas que após reunião, se comprometeu a recuperar o local. Outra será contratada para concluir as obras

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 22:57 - Atualizado há 6 anos

Obras paralisadas causam transtornos próximo ao Aviário e a Peixaria da Vila Rubim Crédito: José Carlos Schaeffer

As obras de drenagem em ruas ao redor do mercado e do aviário da Vila Rubim, em Vitória, estão paralisadas. As intervenções estavam previstas para serem concluídas no mês passado mas, segundo comerciantes, a empresa que estava tocando as obras abandonou os trabalhos, deixou buracos e o esgoto expostos, além de outros transtornos a quem trabalha e passa pela região.

O trecho que estava passando pelas obras fica ao lado do prédio onde funcionam o aviário e a peixaria da Vila Rubim, ao lado da rua Eduardo Santos, ponto que registra uma grande movimentação de pessoas diariamente.

A Prefeitura de Vitória informou que a empresa vai recuperar o local enquanto outra será contratada para concluir as obras. Mas com a interrupção dos trabalhos, é visível o transtorno gerado por buracos e entulhos espalhados pela via, além do esgoto a céu aberto próximo a um dos acessos às lojas.

Com a paralisação da obra, entulhos ficaram espalhados e buracos abertos na Vila Rubim Crédito: José Carlos Schaeffer

O funcionário do aviário Antônio da Silva, de 70 anos, afirma que as obras foram paralisadas há cerca de 90 dias. “Com esse troço que tá aqui abandonado o freguês passa e vai embora. Quem é que vai entrar aqui? O cara com a família dele aqui, com os filhos dele, a esposa do lado, chega aqui, vê isso aqui vai falar o que?”, questionou.

O peixeiro Cezar Dionísio, que trabalha na Vila Rubim há mais de 40 anos fala das dificuldades sentidas pelos comerciantes do local. “Tá parado. Quando chove sobe esse negócio aí, dá um trabalho danado para gente. Os clientes só ficam na outra ponta, aqui fica praticamente morto”, reclamou.

O peixeiro Cézar Dionísio afirma que o movimento de clientes caiu com o transtorno gerado pelas obras Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, explicou que a dificuldade na condução da obra por parte da empresa causou todo o transtorno na execução dos trabalhos. “No final do mês passado eles paralisaram a obra de forma unilateral, apesar de todas as nossas recomendações que não fizessem isso. A gente reconhece o transtorno, pedimos desculpas ao comércio e aos frequentadores da região”.

Outra empresa para recuperar área

Para normalizar a situação no local, o secretário afirmou que foi realizada uma reunião com representantes da empresa e ficou acordado que o espaço será recuperado até que outra empresa seja contratada para concluir a obra.

“Fizemos uma reunião ontem com a empresa, fechamos o compromisso de ir ao local, fizemos uma visita técnica e chegamos a um denominador comum deles concluírem o que iniciaram para retomar a normalidade no local. Vai ser feita uma regularização do piso e em paralelo, vamos contratar uma outra empresa para concluir a obra”, explicou.

O prazo dado para recuperação do piso e regularização do local ficou para o dia 23 de agosto. Já a previsão para conclusão total da obra não foi informada. Segundo o secretário, após a contratação da nova empresa e da ordem de serviço, uma nova data será informada.

Com a colaboração da residente Ana Clara Morais

