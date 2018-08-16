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Surto no ES

Vila Pavão e Barra de São Francisco têm 127 casos confirmados de malária

Os números são da região Noroeste do Espírito Santo. Destes, 99 casos são de Vila Pavão e 28 em Barra de São Francisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 13:27

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 13:27

Unidade de Saúde, em Vila Pavão, está realizando exames para malária. Resultado sai em 15 minutos Crédito: Fred loureiro / Secom
Duas cidades do Espírito Santo, Vila Pavão e Barra de São Francisco, vivem um surto de malária. Já são 127 casos confirmados da doença nos dois municípios da região Noroeste capixaba, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado no final da tarde desta quarta-feira (15).
Em Vila Pavão, são 99 pessoas infectadas com a malária. Em Barra de São Francisco são 28. De acordo com as duas prefeituras, a concentração dos casos está na divisa entre as duas cidades, em localidades da zona rural.
No último final de semana chegaram novos kits com 500 testes rápidos de malária que já estão sendo aplicados pelos agentes nos domicílios onde ocorre incidência maior da doença. Também chegou uma remessa de medicamentos enviada pelo Ministério da Saúde, que será suficiente para tratar 350 pacientes.
PROTOZOÁRIO
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.
Estado já tem 127 casos confirmados de malária

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