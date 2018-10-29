Vídeos: capixabas comemoram vitória de Bolsonaro

Eleitores do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), no Espírito Santo, comemoram a vitória do candidato, na noite deste domingo (28).
Na Praia do Canto, em Vitória, e Itaparica, Vila Velha, moradores soltaram fogos de artifícios e gritaram o nome de Bolsonaro dos prédios. As ruas da cidade canela-verde foram tomadas por manifestantes e muitos motoristas realizaram um buzinaço pela Rodovia do Sol.
Em Cachoeiro de Itapemirim, eleitores lotaram as ruas para comemorar a eleição do novo presidente.
VÍDEO
NA PRAÇA DO PAPA
BOLSONARO TEM 63% DOS VOTOS E VENCE DISPUTA NO ES
Com 100% das urnas apuradas no Estado, Bolsonaro foi o preferido dos eleitores e venceu a disputa com 63,06% dos votos válidos dos capixabas, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
Já Fernando Haddad, do PT, ficou com 36,94% dos votos dos eleitores do Estado. Os votos brancos foram 2,37%. Os nulos foram 4,71%. O comparecimento foi de 79,09% do eleitorado do Espírito Santo. E a abstenção foi de 20,91%.