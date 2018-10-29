Vídeos: capixabas comemoram vitória de Bolsonaro

Eleitores do novo presidente do Brasil,, no, comemoram a vitória do candidato, na noite deste domingo (28).

Na, em, e, moradores soltaram fogos de artifícios e gritaram o nome de Bolsonaro dos prédios. As ruas da cidade canela-verde foram tomadas por manifestantes e muitos motoristas realizaram um buzinaço pela

Com 100% das urnas apuradas no Estado, Bolsonaro foi o preferido dos eleitores e venceu a disputa com 63,06% dos votos válidos dos capixabas, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Já Fernando Haddad, do PT, ficou com 36,94% dos votos dos eleitores do Estado. Os votos brancos foram 2,37%. Os nulos foram 4,71%. O comparecimento foi de 79,09% do eleitorado do Espírito Santo. E a abstenção foi de 20,91%.