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Vídeo: tiros e perseguição a carro roubado em Vila Velha

Os agentes iniciaram a perseguição após perceber pela placa que o veículo tinha restrição de furto e roubo; uma pessoa foi detida
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 fev 2019 às 20:09

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 20:09

Vídeo mostra ação de guardas municipais em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Um vídeo mostra a ação de guardas municipais de Vila Velha durante uma perseguição com tiros na tarde desta quinta-feira (14). Nas imagens, é possível visualizar um veículo da marca Toyota, uma caminhonete Hillux de cor branca, em fuga.
> Guardas de Vila Velha fazem ato pedindo aumento e melhores condições
O veículo chega a colidir na dianteira de uma viatura da guarda, mas continua a fuga mesmo assim. Um pouco mais à frente, um dos guardas faz dois disparos no pneu do carro, que logo para. Os agentes pedem para o suspeito deitar no chão e realizam a abordagem.
VEJA VÍDEOS
De acordo com a assessoria da Prefeitura de Vila Velha, a perseguição começou na Avenida Carlos Lindenberg e terminou na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã. Depois de consultar a placa do veículo e constatar que havia restrição de furto e roubo, os agentes começaram a perseguição. 

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