Vídeo: tiros e perseguição a carro roubado em Vila Velha

Um vídeo mostra a ação de guardas municipais de Vila Velha durante uma perseguição com tiros na tarde desta quinta-feira (14). Nas imagens, é possível visualizar um veículo da marca Toyota, uma caminhonete Hillux de cor branca, em fuga.
O veículo chega a colidir na dianteira de uma viatura da guarda, mas continua a fuga mesmo assim. Um pouco mais à frente, um dos guardas faz dois disparos no pneu do carro, que logo para. Os agentes pedem para o suspeito deitar no chão e realizam a abordagem.
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De acordo com a assessoria da Prefeitura de Vila Velha, a perseguição começou na Avenida Carlos Lindenberg e terminou na Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã. Depois de consultar a placa do veículo e constatar que havia restrição de furto e roubo, os agentes começaram a perseguição.