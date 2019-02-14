Vídeo: tiros e perseguição a carro roubado em Vila Velha

Um vídeo mostra a ação de guardas municipais dedurante uma perseguição com tiros na tarde desta quinta-feira (14). Nas imagens, é possível visualizar um veículo da marca Toyota, uma caminhonete Hillux de cor branca, em fuga.

O veículo chega a colidir na dianteira de uma viatura da guarda, mas continua a fuga mesmo assim. Um pouco mais à frente, um dos guardas faz dois disparos no pneu do carro, que logo para. Os agentes pedem para o suspeito deitar no chão e realizam a abordagem.