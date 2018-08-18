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Draga Amazônia

Vídeo: retirada de embarcação do fundo da Baía de Vitória impressiona

A embarcação naufragou em 2010 por conta de uma falha mecânica numa das bombas que transfere areia da embarcação

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 22:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 22:59
Draga Amazônia sendo içada do fundo da baía de Vitória Crédito: Vitor Vidal
Após a foto da manobra do navio Taipan ter viralizado nesta quinta-feira (16) nas redes sociais, uma nova imagem despertou a curiosidade do Gazeta Online: uma embarcação que naufragou em 2010 sendo içada e retirada do fundo da Baía de Vitória.
O navio naufragou no dia 27 de dezembro de 2010, por volta das 4 horas, em uma obra de ampliação do aterro da empresa Prysmian Cabos e Sistemas, que fabricava, na época, cabos de energia e telecomunicações para a Petrobras. Ninguém ficou ferido e não houve poluição no local.
Há 10 dias, uma equipe começou o processo para içar o navio do fundo da baía e, com o fato, vários cliques impressionantes foram feitos pelo empresário Vitor Vidal, cuja empresa de mergulho foi contratada para auxiliar na retirada da draga Amazônia do fundo da baía.
VEJA FOTOS
A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CP-ES) informou que draga Cabrea Amazonas havia emborcado no berço 902, do Terminal São Torquato, município de Vila Velha.
De acordo com o fiscal da obra pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) da época, Clovis Lascosque, a embarcação naufragou por conta de uma falha mecânica numa das bombas que transfere areia da embarcação para a obra.
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