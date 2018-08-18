Vídeo: retirada de embarcação do fundo da Baía de Vitória impressiona

Após a foto dater viralizado nesta quinta-feira (16) nas redes sociais, uma nova imagem despertou a curiosidade do: uma embarcação que naufragou em 2010 sendo içada e retirada do fundo da

Há 10 dias, uma equipe começou o processo para içar o navio do fundo da baía e, com o fato, vários cliques impressionantes foram feitos pelo empresário Vitor Vidal, cuja empresa de mergulho foi contratada para auxiliar na retirada da draga Amazônia do fundo da baía.