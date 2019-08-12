Vídeo: motoristas e cobradores são retirados de ônibus em Vitória

Motoristas e cobradores de ônibus que decidiram trabalhar na manhã desta segunda-feira (12) durante a greve dos rodoviários estão sendo abordados e retirados dos veículos no Centro de Vitória.
A reportagem do Gazeta Online flagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindiroviários).
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Os sindicalistas abordam os ônibus, retiram a chave da ignição dos veículos e determinam que o cobrador deixe o coletivo. Um dos coletivos, que não havia cobrador, foi parado por um grupo de rodoviários, que tomou a chave do motorista. Com isso, passageiros foram obrigados a descer do ônibus, que não terminou o percurso.
A Guarda Municipal teve que negociar com os rodoviários para que a chave fosse devolvida ao motorista. O ônibus ficou aproximadamente 20 minutos parado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.
"A gente fica sem saber o que fazer. Eu estava rodando normalmente e pegaram a minha chave. Estou comunicando a empresa", declarou o motorista que teve o ônibus parado.
O que chama atenção é que o movimento grevista tem como justificativa o início de circulação dos novos ônibus do Sistema Transcol sem cobrador, internet wi-fi e ar condicionado. De acordo com Sindirodoviários, a medida pode acarretar o desemprego.
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Com informações de Eduardo Dias e Iara Diniz