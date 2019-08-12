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Greve dos rodoviários

Vídeo: motoristas e cobradores são retirados de ônibus em Vitória

A reportagem do Gazeta Online flagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 08:33

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 08:33
Rodoviários param ônibus e obrigam o cobrador a descer Crédito: Fernando Madeira
Motoristas e cobradores de ônibus que decidiram trabalhar na manhã desta segunda-feira (12) durante a greve dos rodoviários estão sendo abordados e retirados dos veículos no Centro de Vitória.
A reportagem do Gazeta Online flagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindiroviários).
VEJA O VÍDEO
> Motoristas e cobradores em greve farão manifestação na Praça Oito
Os sindicalistas abordam os ônibus, retiram a chave da ignição dos veículos e determinam que o cobrador deixe o coletivo. Um dos coletivos, que não havia cobrador, foi parado por um grupo de rodoviários, que tomou a chave do motorista. Com isso, passageiros foram obrigados a descer do ônibus, que não terminou o percurso. 
A Guarda Municipal teve que negociar com os rodoviários para que a chave fosse devolvida ao motorista. O ônibus ficou aproximadamente 20 minutos parado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. 
"A gente fica sem saber o que fazer. Eu estava rodando normalmente e pegaram a minha chave. Estou comunicando a empresa", declarou o motorista que teve o ônibus parado.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
O que chama atenção é que o movimento grevista tem como justificativa o início de circulação dos novos ônibus do Sistema Transcol sem cobrador, internet wi-fi e ar condicionado. De acordo com Sindirodoviários, a medida pode acarretar o desemprego.
VEJA O VÍDEO
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
Com informações de Eduardo Dias e Iara Diniz

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