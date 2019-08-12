Vídeo: motoristas e cobradores são retirados de ônibus em Vitória

Rodoviários param ônibus e obrigam o cobrador a descer Crédito: Fernando Madeira

Motoristas e cobradores de ônibus que decidiram trabalhar na manhã desta segunda-feira (12) durante a greve dos rodoviários estão sendo abordados e retirados dos veículos no Centro de Vitória.

Gazeta Online flagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindiroviários). A reportagem doflagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo ().

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Os sindicalistas abordam os ônibus, retiram a chave da ignição dos veículos e determinam que o cobrador deixe o coletivo. Um dos coletivos, que não havia cobrador, foi parado por um grupo de rodoviários, que tomou a chave do motorista. Com isso, passageiros foram obrigados a descer do ônibus, que não terminou o percurso.

A Guarda Municipal teve que negociar com os rodoviários para que a chave fosse devolvida ao motorista. O ônibus ficou aproximadamente 20 minutos parado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

"A gente fica sem saber o que fazer. Eu estava rodando normalmente e pegaram a minha chave. Estou comunicando a empresa", declarou o motorista que teve o ônibus parado.

O que chama atenção é que o movimento grevista tem como justificativa o início de circulação dos novos ônibus do Sistema Transcol sem cobrador, internet wi-fi e ar condicionado. De acordo com Sindirodoviários, a medida pode acarretar o desemprego.

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