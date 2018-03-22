Vídeo mostra troca de tiros entre bandidos e sargento da PM

Bandido foge após atirar em sargento da PM Crédito: Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança (veja abaixo) flagraram o momento da troca de tiros entre o sargento da reserva da Polícia Militar Lucimar Schultz, de 52 anos, e os bandidos que abordaram o PM na rua onde ele mora, em Soteco, Vila Velha. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil. O sargento foi baleado na altura do peito e está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória.

De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pelo menos quatro pessoas estavam em um veículo Ford Fiesta, branco, e estacionaram na rua Álvaro Alvim, a cerca de 50 metros de distância da casa do sargento. Como faz rotineiramente, o militar da reserva saiu da garagem com o carro dele, um Honda Civic, e o parou na rua de onde seguiria até a praia para caminhar.

Testemunhas disseram para a polícia que o criminoso armado teria atirado sem anunciar o assalto e chegou atirando contra o PM. O sargento, armado com uma pistola ponto 45 com três munições, revidou descarregado a arma. O suspeito foi atingido na barriga, entrou no carro que dava cobertura e fugiu com o bando.

BANDIDO AUTUADO

A Polícia Civil informou que Alexsandro Brito Rodrigues, 32, foi autuado pela tentativa de homicídio contra o sargento Schultz. Ele está internado sob escolta da Polícia Militar.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha e, no momento, mais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.

SARGENTO PERDEU RIM

Sargento da reserva é baleado ao sair da garagem, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O sargento Lucimar Schultz perdeu um rim, segundo a ex-esposa Vera Jacob. Ele foi atingido por três disparos. Segundo Vera, o sargento, que está internado no Hospital São Lucas, em Vitória, passou por uma cirurgia e o quadro é estável.

De acordo com a ex-esposa, a família toda está acompanhando o sargento no hospital. Ela espera que a justiça seja feita. "Infelizmente a gente está vivendo uma insegurança. A gente não quer acreditar nunca que isso pode acontecer em alguma família. A gente está tentando ficar bem, esperando que tudo se resolva", finalizou.

O CASO

Crédito: Divulgação

Segundo a Polícia Militar, o sargento baleado em Soteco foi atingido com três tiros. O militar, identificado como sargento Schultz, foi socorrido pelo próprio filho.

Segundo testemunhas, por volta de 6h40 o sargento tirou o carro da garagem e, quando voltou na direção do portão da casa, para tirar a moto, foi abordado por dois bandidos.

O sargento reagiu ao assalto e houve uma troca de tiros, deixando o policial e um dos bandidos feridos. O sargento gritou para o filho, que mora na mesma rua, pedindo ajuda.

O sargento foi levado pelo filho inicialmente para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), que fica perto do local do crime, e depois foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. (Com informações de Mayra Bandeira)



