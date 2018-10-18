Vídeo mostra socorro a motorista detido após acidente em Vila Velha

Motorista causou acidente e tentou fugir, mas foi detido, em Vila Velha. Ele havia feito uso de cocaína e latas de cereja foram encontradas no carro em que ele estava

Um homem que pediu para não ser identificado filmou momentos depois do, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.

Na filmagem, é possível ver que, após a batida, o motorista ainda insiste em acelerar com o carro e, logo depois, uma fumaça branca sai do veículo, que tem os limpadores do para-brisa ligados. Em seguida, um rapaz se aproxima para ajudar o homem que estava na direção.