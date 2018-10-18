Vídeo mostra socorro a motorista detido após acidente em Vila Velha

Um homem que pediu para não ser identificado filmou momentos depois do acidente que aconteceu por volta das 7h20 na altura do bairro novo México, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.
Na filmagem, é possível ver que, após a batida, o motorista ainda insiste em acelerar com o carro e, logo depois, uma fumaça branca sai do veículo, que tem os limpadores do para-brisa ligados. Em seguida, um rapaz se aproxima para ajudar o homem que estava na direção.
No veículo, foram encontrados pinos de cocaína e cerveja. Após a batida, que não deixou nenhuma vítima, o carro caiu em uma vala central. O motorista teria tentado fugir, mas foi detido. No DPJ de Vila Velha, ele assumiu ter feito o uso de cocaína.
"Muito bêbado, dirigindo a mais de 100km/h na Rodovia Darly Santos", diz o internauta que filmou a ação. Meio confuso, o homem sai do carro com o auxílio de um rapaz que passava pelo local.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado por dirigir sob efeito de entorpecentes e posse de drogas para consumo próprio. Uma fiança, cujo valor não foi divulgado, foi arbitrada e, caso ele não pague, será encaminhado ao presídio. Até as 16h30, a quantia não havia sido paga.
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