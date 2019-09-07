Vídeo mostra momento exato de colisão entre carro e ônibus na BR 101

Vídeo flagra momento exato em que motorista perde controle da direção e invade a contramão na BR 101, em Vila Velha Crédito: Reprodução

invadiu a contramão e colidiu com um ônibus, na manhã deste sábado (07), na BR 101, na altura do quilômetro 314, próximo ao presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Um vídeo flagrou o momento exato em que o motorista Zilmar Ferreira, de 47 anos,, na manhã deste sábado (07), na BR 101, na altura do quilômetro 314, próximo ao presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O vídeo foi registrado por uma pessoa que estava no carona de um veículo que seguia atrás do Fiat Palio conduzido pelo Zilmar. Nas imagens é possível ver o clarão dos faróis do ônibus e ouvir a colisão. Com o impacto da batida, o carro da vítima girou na pista. Para tirar o motorista que ficou preso nas ferragens, uma equipe precisou cortar o veículo.

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Segundo informações da TV Gazeta, no ônibus tinham 41 passageiros que seguiam viagem para a Bahia. Ninguém ficou ferido com o acidente. O motorista do transporte fez teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ele não quis conversar com a imprensa. A viação disponibilizou outro veículo para seguir com o trajeto.