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Vila Velha

Vídeo mostra momento exato de colisão entre carro e ônibus na BR 101

O motorista do Fiat Palio, Zilmar Ferreira, de 47 anos, invadiu a contramão e provocou o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 16:45

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 16:45

Vídeo flagra momento exato em que motorista perde controle da direção e invade a contramão na BR 101, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um vídeo flagrou o momento exato em que o motorista Zilmar Ferreira, de 47 anos, invadiu a contramão e colidiu com um ônibus, na manhã deste sábado (07), na BR 101, na altura do quilômetro 314, próximo ao presídio de Xuri, em Vila Velha. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.
O vídeo foi registrado por uma pessoa que estava no carona de um veículo que seguia atrás do Fiat Palio conduzido pelo Zilmar. Nas imagens é possível ver o clarão dos faróis do ônibus e ouvir a colisão. Com o impacto da batida, o carro da vítima girou na pista. Para tirar o motorista que ficou preso nas ferragens, uma equipe precisou cortar o veículo.
VEJA O VÍDEO
Segundo informações da TV Gazeta, no ônibus tinham 41 passageiros que seguiam viagem para a Bahia. Ninguém ficou ferido com o acidente. O motorista do transporte fez teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ele não quis conversar com a imprensa. A viação disponibilizou outro veículo para seguir com o trajeto.
A suspeita da polícia é que a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para a batida. Por conta do acidente, foi necessário interditar totalmente a pista. O trânsito fluiu em sistema pare-e-siga.

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