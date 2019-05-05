Vídeo mostra incêndio em vegetação na Rodovia do Contorno

Um incêndio na vegetação no entorno da Rodovia do Contorno, na Serra, chamou a atenção de moradores e motoristas, no início da tarde deste domingo (05). A nuvem de fumaça pôde ser vista em diversos pontos da Grande Vitória, inclusive da Terceira Ponte. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e trabalha no local para conter as chamas.