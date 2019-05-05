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Fumaça

Vídeo mostra incêndio em vegetação na Rodovia do Contorno

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 mai 2019 às 16:41

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 16:41

Incêndio na vegetação no contorno do Mestre Álvaro Crédito: Internauta Mara Barbosa
Um incêndio na vegetação no entorno da Rodovia do Contorno, na Serra, chamou a atenção de moradores e motoristas, no início da tarde deste domingo (05). A nuvem de fumaça pôde ser vista em diversos pontos da Grande Vitória, inclusive da Terceira Ponte. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e trabalha no local para conter as chamas.
O incêndio ocorre na região de Cantinho do Céu. Um vídeo enviado pela internauta Marla Babosa mostra a fumaça. Ela passava de carro pelo local. Não há registro de feridos e nem de edificação atingida. 

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