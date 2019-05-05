Vídeo mostra incêndio em vegetação na Rodovia do Contorno

Um incêndio na vegetação no entorno da Rodovia do Contorno, na Serra, chamou a atenção de moradores e motoristas, no início da tarde deste domingo (05). A nuvem de fumaça pôde ser vista em diversos pontos da Grande Vitória, inclusive da Terceira Ponte. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e trabalha no local para conter as chamas.
O incêndio ocorre na região de Cantinho do Céu. Um vídeo enviado pela internauta Marla Babosa mostra a fumaça. Ela passava de carro pelo local. Não há registro de feridos e nem de edificação atingida.