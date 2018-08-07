Vídeo mostra fuga de detentos de Colatina

Um vídeo obtido pela Promotoria Criminal de Colatina mostra o momento em que dois detentos fogem do Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade, localizada na região Noroeste do Espírito Santo, no dia 20 de janeiro deste ano. A fuga foi facilitada por um ex-inspetor prisional, preso na manhã desta segunda-feira (6) em uma operação Ministério Público do Estado, denominada "O Facilitador".

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No vídeo, do lado esquerdo superior, é possível ver os detentos fugindo e, logo depois, uma carro passa na estrada e os leva. Nos instantes seguintes há uma ação de agentes penitenciários que perceberam a fuga. Deixaram o presídio Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes, quando realizavam serviços de limpeza em área externa do CDP. Os investigadores apontam que a retirada deles da cela não foi comunicada aos superiores e nem contou com apoio armado para a saída dos internos.

A operação "O Facilitador" foi conduzida pela Promotoria Criminal de Colatina, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Central. Luiz Claudio de Souza foi preso por ordem da 3ª Vara Criminal da cidade. Está sendo investigado além da facilitação de fuga de presos, atos corrupção, uma vez que há indícios de que o ex-agente teria recebido dinheiro. E há suspeitas de que ele teria contado com a participação de terceiros, já que um carro auxiliou na fuga.

As investigações apontaram também, após verificação do sistema de videomonitoramento, que os presos trabalhavam próximo ao portão de saída da unidade e fugiram quando o portão precisou ser aberto para um carro que estava saindo do CDP. Os investigadores também verificaram que um outro carro esperava pelos presos do lado de fora do Centro de Detenção.

O ex-agente preso atuava por contrato temporário e foi exonerado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) logo após os fatos. A Promotoria de Justiça de Colatina acredita que ele recebeu dinheiro para facilitar as condições da fuga e reuniu provas que indicam a prática dos delitos de facilitação de fuga de preso e de corrupção passiva pelo então inspetor prisional.