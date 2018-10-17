Vídeo mostra assalto em posto de gasolina de Colatina

Um posto de gasolina foi roubado na BR 259, na localidade de Baunilha, em Colatina, região Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (16). Três criminosos chegaram de carro, fingiram que iam abastecer o veículo e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos estava armado e rendeu os dois frentistas que trabalhavam no local. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação dos acusados.
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De acordo com a Polícia Militar, três homens chegaram ao posto em um automóvel Peugeot de cor prata, com placas da Serra, simulando que iriam abastecer o carro. Foi quando dois criminosos saíram do veículo e avisaram que era um assalto. Um deles ameaçou os funcionários do local com uma arma de fogo estilo pistola. Todo o dinheiro da venda de combustível foi roubado, mas os frentistas não souberam dizer aos policiais qual era a quantia.
Um vídeo mostra que os suspeitos estacionam em frente a bomba de combustível. O frentista chega para atendê-los quando um acusado usando boné vermelho e óculos escuros desce do carona já com a arma em punho e aponta para o funcionário do posto, que levanta as mãos. Em seguida, outro criminoso também de boné abre a porta do banco de trás, sai do carro e começa a mexer nos bolsos do frentista, para tirar o dinheiro. O assaltante armado vai para outro lugar do posto e some das imagens. O terceiro homem, que dirigia o automóvel, não aparece.
Após o crime, os acusados fugiram pela rodovia em direção à cidade de João Neiva. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Patrimonial de Colatina. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo Disque denúncia, o sigilo e anonimato são garantidos, ressalta a nota.