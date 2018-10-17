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Noroeste do ES

Vídeo mostra assalto em posto de gasolina de Colatina

Criminosos chegaram ao local de carro e, enquanto abasteciam o veículo, anunciaram o assalto. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:32

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:32

Um posto de gasolina foi roubado na BR 259, na localidade de Baunilha, em Colatina, região Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (16). Três criminosos chegaram de carro, fingiram que iam abastecer o veículo e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos estava armado e rendeu os dois frentistas que trabalhavam no local. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação dos acusados.
VEJA AÇÃO
De acordo com a Polícia Militar, três homens chegaram ao posto em um automóvel Peugeot de cor prata, com placas da Serra, simulando que iriam abastecer o carro. Foi quando dois criminosos saíram do veículo e avisaram que era um assalto. Um deles ameaçou os funcionários do local com uma arma de fogo estilo pistola. Todo o dinheiro da venda de combustível foi roubado, mas os frentistas não souberam dizer aos policiais qual era a quantia.
> Vídeo mostra ação de bandido durante roubo de carro em Cachoeiro
Um vídeo mostra que os suspeitos estacionam em frente a bomba de combustível. O frentista chega para atendê-los quando um acusado usando boné vermelho e óculos escuros desce do carona já com a arma em punho e aponta para o funcionário do posto, que levanta as mãos. Em seguida, outro criminoso também de boné abre a porta do banco de trás, sai do carro e começa a mexer nos bolsos do frentista, para tirar o dinheiro. O assaltante armado vai para outro lugar do posto e some das imagens. O terceiro homem, que dirigia o automóvel, não aparece.
> A 40 dias do casamento, noivos têm carro e convites levados em assalto
Após o crime, os acusados fugiram pela rodovia em direção à cidade de João Neiva. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Patrimonial de Colatina. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo Disque denúncia, o sigilo e anonimato são garantidos, ressalta a nota.

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