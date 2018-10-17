Vídeo mostra assalto em posto de gasolina de Colatina

Um vídeo mostra que os suspeitos estacionam em frente a bomba de combustível. O frentista chega para atendê-los quando um acusado usando boné vermelho e óculos escuros desce do carona já com a arma em punho e aponta para o funcionário do posto, que levanta as mãos. Em seguida, outro criminoso também de boné abre a porta do banco de trás, sai do carro e começa a mexer nos bolsos do frentista, para tirar o dinheiro. O assaltante armado vai para outro lugar do posto e some das imagens. O terceiro homem, que dirigia o automóvel, não aparece.