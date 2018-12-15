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Caso João de Deus

Vídeo: Mais de 20 anos depois, capixaba quebra silêncio sobre abusos

Em entrevista ao Gazeta Online, a funcionária pública, de 36 anos, relatou o momento de horror vivido ao buscar a cura do câncer da mãe, em Goiás

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 01:10
Capixaba acusa João de Deus de abuso sexual em Abadiânia, Goiás Crédito: Carlos Alberto Silva
"Teve uma hora que senti a minha mão melada. Ele muito nervoso, perguntava: 'mas aonde você quer?'. Eu chorava muito". Esse é o relato do momento de horror vivido por uma capixaba, que afirma que foi abusada sexualmente pelo médium João de Deus, aos 13 de anos de idade, em Abadiânia, Goiás. A vítima procurou o médium com a esperança de conseguir cura para a mãe, que sofria de um câncer, mas a busca pelo milagre terminou de forma trágica.
> Caso João de Deus pode ter envolvimento de quatro funcionários
Na quinta-feira (13), ela deu uma declaração a uma promotora do Ministério Público sobre o caso e espera que João de Deus seja punido pelo crime. Nesta sexta-feira (14), ela conversou com a reportagem do Gazeta Online
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