Vídeo: Mais de 20 anos depois, capixaba quebra silêncio sobre abusos

"Teve uma hora que senti a minha mão melada. Ele muito nervoso, perguntava: 'mas aonde você quer?'. Eu chorava muito". Esse é o relato do momento de horror vivido por uma capixaba, que afirma que foi abusada sexualmente pelo médium João de Deus, aos 13 de anos de idade, em Abadiânia, Goiás. A vítima procurou o médium com a esperança de conseguir cura para a mãe, que sofria de um câncer, mas a busca pelo milagre terminou de forma trágica.
Na quinta-feira (13), ela deu uma declaração a uma promotora do Ministério Público sobre o caso e espera que João de Deus seja punido pelo crime. Nesta sexta-feira (14), ela conversou com a reportagem do Gazeta Online.
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