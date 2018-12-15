Vídeo: Mais de 20 anos depois, capixaba quebra silêncio sobre abusos

"Teve uma hora que senti a minha mão melada. Ele muito nervoso, perguntava: 'mas aonde você quer?'. Eu chorava muito". Esse é o relato do momento de horror vivido por, aos 13 de anos de idade, em Abadiânia,. A vítima procurou o médium com a esperança de conseguir cura para a mãe, que sofria de um câncer, mas a busca pelo milagre terminou de forma trágica.