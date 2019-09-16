Viatura da polícia quase capota ao passar em bueiro na Leitão da Silva

Um veículo da Polícia Civil quase capotou ao passar em um bueiro com desnível na avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia. O carro acabou atingindo a lateral de outro carro. Ninguém ficou ferido no acidente, que aconteceu no último domingo (15).
Além do desnível em relação ao asfalto, a tampa estava solta, o que fez com que o motorista perdesse o controle.
Estávamos voltando da ocorrência e indo em direção à base, passei por cima do bueiro. A tampa se abriu e agarrou embaixo do carro. Perdemos o controle da direção do veículo, que quase tombou e bateu em outro carro. Falta sinalização para essas tampas
O motorista do outro carro contou que o bueiro está 5 cm acima do asfalto. No mesmo local, tem outros dois bueiros na mesma situação. "A obra foi mal executada e outros acidentes serão causados se não acertarem essas tampas que estão aqui", reclamou o empresário Carlos Gonçalves.
Procurado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que a via está em obras e os bueiros estão sendo nivelados à medida que a pavimentação da última camada de asfalto está sendo aplicada. Sobre um prazo para conclusão desta fase da obra, o órgão informou apenas que toda a avenida será entregue pronta no fim de novembro.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta