Vestida de palhaço, estudante faz surpresa para pai internado em Vitória

Um gesto simples, um abraço, uma palavra que cura. Pequenas atitudes cotidianas podem ganhar um significado muito especial para quem enfrenta momentos de dificuldade, sobretudo em um hospital.

E foi assim que a estudante de Odontologia Tatielly Miranda Campista, de 24 anos, reuniu amigos que se fantasiaram de palhaços para transformar o dia dos pacientes do Hospital Estadual Central, em Vitória , no último sábado (09). Dentre os favorecidos pela ação estava o pai da jovem, Washington Graciano Campista, de 52 anos, internado em virtude de um tumor.

Tatielly contou que procurou a coordenadora do Serviço Social do hospital, que a ajudou ao ponto de ter aberto mão da folga para acompanhá-la. "Reuni cinco amigos e entre eles, uma já participa dessas ações. Saiu tudo bem bonito, perfeito. Fomos em todos os andares, mesmo na UTI. Meu pai está no último, então começamos de cima para baixo. Ele não me reconheceu porque eu estava bem caracterizada. Chegou a tirar fotos comigo e nem desconfiou", relatou.

O desfecho se deu após a visita a todos os setores: o grupo retornou ao sétimo andar do hospital para cantar a música preferida de Washington, "Noites traiçoeiras". Era chegado o momento de revelar quem era uma das meninas presentes. E o resultado não poderia ser outro que não a emoção.

"Minha amiga revelou perguntando: você acha que sua filha vem hoje? 'Acho que não', ele respondeu. Ela então disse: vou te apresentar uma pessoa e foi aí que tirou minha peruca. Ele chorou, ficou muito feliz e realmente não esperava. Os outros pacientes também choraram. Todos gostaram da surpresa, das brincadeiras e dos louvores. Tudo que eles pediam a gente fazia, até cantamos 'Galopeira', bem improvisado!'", disse sorrindo.

A universitária contou também que sempre quis fazer parte de um projeto solidário e que percebeu que precisava fazer isso logo. Aproveitou que o próprio pai estava hospitalizado para transformar a vontade de ajudar em uma bela homenagem. "Saí de lá outra pessoa, amando mais, refletindo mais sobre o valor da vida e sobre aproveitar os momentos que temos com as pessoas ao nosso redor. Pretendo continuar fazendo isso e inclusive me capacitar assim que eu puder", concluiu.