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Vila Velha

Vestibular no ES é cancelado por causa de greve dos caminhoneiros

Em nota, a instituição disse que não há condições para a aplicação das provas com segurança. A avaliação aconteceria neste domingo (27)

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 21:07
Prova Crédito: Reprodução | Internet
Por conta da greve dos caminhoneiros que já dura cinco dias em todo o Brasil, a Universidade de Vila Velha anunciou nesta sexta-feira (25) o cancelamento da prova de segunda etapa para o curso de medicina e etapa única dos demais cursos. A avaliação aconteceria no domingo (27).
Em nota, a universidade divulgou que não há condições para a aplicação das provas com segurança, e, por conta disto, decidiu suspender a segunda fase.
A instituição relatou, ainda, que a nova data será divulgada assim que a situação voltar ao normal, garantindo que todos os inscritos possam prestar o Vest UVV 2018 sem qualquer transtorno.
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
Em decorrência dos problemas de mobilidade ocasionados pela falta generalizada de combustível, a UVV informa a todos os candidatos que a prova do vestibular para a 2ª etapa de Medicina e a prova da etapa única para todos os cursos, agendadas para este domingo, 27 de maio, estão canceladas. Uma nova data será divulgada assim que a situação voltar ao normal, garantindo que todos possam prestar o Vest UVV 2018/2 sem qualquer tipo de transtorno.
TRANSTORNOS
Fila em postos de combustíveis, horário especial dos coletivos e grandes engarrafamentos estão sendo causados por conta da greve. Os caminhoneiros permanecem desde segunda-feira (21) em pontos de manifestação nas rodovias federais do país.
> Acompanhe os efeitos da greve dos caminhoneiros nesta sexta-feira (25)

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