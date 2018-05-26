Vestibular no ES é cancelado por causa de greve dos caminhoneiros

Prova Crédito: Reprodução | Internet

greve dos caminhoneiros que já dura cinco dias em todo o Brasil, a Universidade de Vila Velha anunciou nesta sexta-feira (25) o cancelamento da prova de segunda etapa para o curso de medicina e etapa única dos demais cursos. A avaliação aconteceria no domingo (27). Por conta daque já dura cinco dias em todo o, a Universidade deanunciou nesta sexta-feira (25) o cancelamento da prova de segunda etapa para o curso de medicina e etapa única dos demais cursos. A avaliação aconteceria no domingo (27).

Em nota, a universidade divulgou que não há condições para a aplicação das provas com segurança, e, por conta disto, decidiu suspender a segunda fase.

A instituição relatou, ainda, que a nova data será divulgada assim que a situação voltar ao normal, garantindo que todos os inscritos possam prestar o Vest UVV 2018 sem qualquer transtorno.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Em decorrência dos problemas de mobilidade ocasionados pela falta generalizada de combustível, a UVV informa a todos os candidatos que a prova do vestibular para a 2ª etapa de Medicina e a prova da etapa única para todos os cursos, agendadas para este domingo, 27 de maio, estão canceladas. Uma nova data será divulgada assim que a situação voltar ao normal, garantindo que todos possam prestar o Vest UVV 2018/2 sem qualquer tipo de transtorno.

TRANSTORNOS