Verão em Vitória terá 32 shows gratuitos

Praia de Camburi é uma das que vão receber os shows durante o verão Crédito: Fernando Madeira





O próximo verão em Vitória promete ser agitado. Ao todo, 32 shows gratuitos fazem parte da programação da estação mais quente do ano. Segundo a prefeitura, todos os artistas selecionados são capixabas.

O projeto, chamado de Mar da Música, vai acontecer nas praias de Camburi  nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) de Jardim Camburi e de Jardim da Penha , Ilha do Boi e Curva da Jurema. Além disso, também vai ter apresentação na Praça Getúlio Vargas, no Centro, na Ilha das Caieiras e na Prainha de Santo Antônio.

S

egundo o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, a iniciativa é um projeto cultural que oportuniza aos agentes culturais um espaço criativo e expositivo das suas artes.

O capixaba terá a chance de se familiarizar com aquilo que de melhor é produzido na cena musical local. São pequenos shows, com voz e instrumentos, que mostrarão a todos a vocação musical capixaba, afirmou.

A programação completa, segundo a prefeitura, vai ser divulgada na primeira semana de janeiro. As apresentações vão acontecer em três fins de semana do mesmo mês, sempre de sexta a domingo, das 18h às 22h.

No dia 11 de janeiro, quatro shows vão acontecer no SOE de Jardim Camburi. Já nos dias 12, 19 e 26, quatro apresentações em cada data vão acontecer no SOE de Jardim da Penha.

No dia 13, a programação vai ser na Curva da Jurema com três shows. No dia 18, quatro apresentações vão acontecer na Prainha de Santo Antônio.

Na Praça da Ilha das Caieiras, três atrações vão se apresentar no dia 20. Já a Praça Getúlio Vargas vai receber três shows, assim como a Ilha do Boi que também vai ser palco de mais três artistas capixabas.

JORGE VERCILLO SE APRESENTA NA SERRA

O Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, completa 10 anos na próxima quarta-feira e para comemorar o cantor Jorge Vercillo vai fazer parte da festa. Festival de food truck e cantata de Natal também fazem parte da programação que vai acontecer de quinta a sábado da semana que vem.

Segundo a prefeitura, atividades esportivas, diversos shows, recreação para as crianças e barraquinhas de agroturismo completam a programação. A festa é gratuita e aberta a todos.