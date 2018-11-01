Ventos de até 70 km podem atingir o ES nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (2), Dia de Finados, a previsão é de sol forte desde o início do feriado mas, ao longo do dia, deve ocorrer o aumento de nuvens por causa do calor e da aproximação de uma frente fria. Há previsão de pancadas de chuva de forte intensidade nos períodos de tarde e noite, e existe a probabilidade de que essa chuva venha acompanhada dede até 70 km/h. A temperatura máxima deve atingir os 32°C. A mínima esperada é de 22°C.