Ventos de até 70 km podem atingir o ES nesta sexta-feira

Uma nova tempestade pode atingir o Espírito Santo nesta sexta-feira (2) devido ao forte calor somado à aproximação de uma frente fria. O Climatempo afirma que podem ocorrer pancadas de vento de até 70 km/h e chuvas acompanhadas de raios. Apesar da previsão, não há alertas para nenhuma região do Estado.
Nesta sexta-feira (2), Dia de Finados, a previsão é de sol forte desde o início do feriado mas, ao longo do dia, deve ocorrer o aumento de nuvens por causa do calor e da aproximação de uma frente fria. Há previsão de pancadas de chuva de forte intensidade nos períodos de tarde e noite, e existe a probabilidade de que essa chuva venha acompanhada de ventos de até 70 km/h. A temperatura máxima deve atingir os 32°C. A mínima esperada é de 22°C.
No sábado (3), as áreas de instabilidade enfraquecem e a frente fria se afasta. As chances de chuva são para os municípios que ficam próximos à divisa com Minas Gerais, principalmente na parte da tarde, com pancadas isoladas. Na Grande Vitória, o dia começa com muita nebulosidade, mas à tarde o sol aparece e a chance de chuva diminui. A temperatura máxima esperada é de 31°C e a mínima deve ser de 22°C.
Já no domingo (4), novas áreas de instabilidade chegam ao ES por causa da aproximação de uma nova frente fria. Por isso, nuvens carregadas voltam a se formar e, na região da Grande Vitória, há previsão de chuva para o período da manhã. O Climatempo afirma, ainda, que há risco de chuva e ventos fortes a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 32°C e a mínima é de 21°C.
A segunda-feira (5) começa com tempo instável em todo Estado. Na Grande Vitória o tempo fica chuvoso e também há probabilidade de vento. Por conta do excesso de nuvens, a temperatura deve ser amena. Nas demais áreas capixabas, o dia também fica nublado com alguns períodos de sol e chuva de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia.