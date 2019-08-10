Ventos de até 60 km/h devem atingir o ES nesta madrugada

Uma frente fria poderá trazer ventos fortes com intensidade de até 60 km/h, no litoral do Espírito Santo, ao Sul de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e também no litoral do Rio de Janeiro, até este domingo (11) pela manhã. A informação é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia.
Apesar da possibilidade de vento forte, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo será de poucas nuvens em todo o Espírito Santo, sem expectativa de chuva no estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 16º C e a máxima de 31º C. O frio pode ser esperado na Região Serrana, cuja temperatura mínima nas áreas altas pode atingir 10º C, com máxima de 29ºC.