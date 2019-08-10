Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mínima de 10ºC

Ventos de até 60 km/h devem atingir o ES nesta madrugada

A informação é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia
Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

10 ago 2019 às 16:42

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 16:42

Frente fria pode trazer ventos de até 60 km/h ao ES Crédito: Marcelo Prest
Uma frente fria poderá trazer ventos fortes com intensidade de até 60 km/h, no litoral do Espírito Santo, ao Sul de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e também no litoral do Rio de Janeiro, até este domingo (11) pela manhã. A informação é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia. 
Apesar da possibilidade de vento forte, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo será de poucas nuvens em todo o Espírito Santo, sem expectativa de chuva no estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 16º C e a máxima de 31º C. O frio pode ser esperado na Região Serrana, cuja temperatura mínima nas áreas altas pode atingir 10º C, com máxima de 29ºC.
> Guarapari ganhará novo complexo para shows até o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados