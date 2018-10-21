Ventania deixa moradores do ES sem energia elétrica

Rajadas de vento no bairro Planalto, em Vila Velha, destelharam casas e quebraram árvore Crédito: Miguel Mutz

Espírito Santo neste sábado (20) assustou os moradores da Grande Vitória e causou transtornos. Residências em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica ficaram sem energia por conta do vento forte. As rajadas destelharam casas e quebraram galhos de árvore. A ventania que passa peloneste sábado (20)e causou transtornos. Residências em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica ficaram sem energia por conta do vento forte. As rajadas destelharam casas e quebraram galhos de árvore.

Acionada pela reportagem, a EDP Escelsa informou que, devido ao grande número de descargas atmosféricas na madrugada e início da manhã deste sábado, foi registrado um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia. "Equipes técnicas estão atendendo os chamados para o restabelecimento de energia o quanto antes", diz a nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

A EDP informa que devido ao grande número de descargas atmosféricas na madrugada e início da manhã de hoje, 20, e ventos fortes, que projetam objetos - como galhos de árvores, telhas e placas sobre a rede elétrica - foi registrado um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia. Equipe técnicas foram imediatamente reforçadas e seguem atendendo os chamados para o restabelecimento do fornecimento o quanto antes.

TERCEIRA PONTE

O anemômetro (instrumento utilizado para medir a velocidade dos ventos) da Rodosol registrou uma média de velocidade de vento entre 36 e 69km/h, por volta de 10h20 da manhã deste sábado, na Terceira Ponte. Por volta de 5h34 da manhã, a Rodosol registrou a velocidade máxima de 89 km/h na ponte. Os fortes ventos também causaram danos. Um telhado na Rua Jaime Duarte, onde funciona a feira de Itapoã, Vila Velha, caiu e atingiu o teto de uma Kombi nesta manhã.

DEFESA CIVIL

Defesa Civil, até as 11 horas deste sábado foram registradas quatro ocorrências. Também em Vila Velha, no bairro Nossa Senhora da Penha, parte da estrutura do telhado de uma residência caiu. Na Serra, outras duas ocorrências foram registradas. No bairro José de Anchieta, o telhado de uma casa colapsou, mas não houve registro de feridos. De acordo com a, até as 11 horas deste sábado foram registradas quatro ocorrências. Também em Vila Velha, no bairro Nossa Senhora da Penha, parte da estrutura do telhado de uma residência caiu. Na Serra, outras duas ocorrências foram registradas. No bairro José de Anchieta, o telhado de uma casa colapsou, mas não houve registro de feridos.