Venda Nova registra temperatura mais baixa do ES na madrugada de segunda

Crédito: Fernando Madeira

Climatempo, não houve recorde em nenhuma região, porém o friozinho foi atípico para a época. Com as chuvas e as temperaturas mais baixas que atingiram a maior parte do Espírito Santo, o capixaba voltou a se agasalhar neste final de semana. De acordo com onão houve recorde em nenhuma região, porém o friozinho foi atípico para a época.

De domingo (21) para segunda-feira (22), Venda Nova do Imigrante, região Serrana do ES, registrou 11,2°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, sendo a marca mais baixa entre todas as regiões do Estado.

Em Domingos Martins, a temperatura não foi a menor registrada, mas o friozinho de 16°C rendeu belas imagens feitas por um internauta do Gazeta Online. Veja.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS

Afonso Cláudio - 13,8°C

Alegre - 16,1°C

Alfredo Chaves - 16,1°C

Vila Velha - 16,6°C

Vitória - 17,1°C

CALOR

A onda de frio não deve continuar neste início de semana. Nesta segunda-feira (22), o dia deve seguir nublado, mas sem previsão de chuva e com temperatura amena (máxima de 27°C).

Já na terça-feira (23), o ar seco ganha força, inibe a chuva e o sol aparece forte, trazendo muito calor para todas as regiões do ES. Temperatura máxima de 29°C e mínima de 20°C.

Vitória, mas o tempo segue abafado, com registro de temperatura máxima esperada de 31°C e mínima de 20°C. Quarta-feira (24), por causa do calor e da alta umidade, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde com possibilidade de raios principalmente no Centro-Sul do Estado, incluindo, mas o tempo segue abafado, com registro de temperatura máxima esperada de 31°C e mínima de 20°C.

MUDANÇA

Espírito Santo, o que aumenta o risco de chuvas fortes pelo Estado. O Climatempo afirma ainda que, a partir de quinta-feira (25), áreas de instabilidade voltam a ganhar força e espalham nuvens carregadas pelo, o que aumenta o risco de chuvas fortes pelo Estado.