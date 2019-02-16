Velório de Dom Silvestre: Catedral vai ter missa a cada duas horas

Velório Dom Silvestre Crédito: Siumara Golçalves

O arcebispo emérito de Vitória Dom Silvestre, que faleceu na madrugada deste sábado (16), será velado na Catedral Metropolitana da Capital e, a partir das 20h devem acontecer missas a cada duas horas. A informação vem dos responsáveis pela Catedral, que explicam que essa programação vai até o meio-dia de domingo (17). , será velado na Catedral Metropolitana da Capital e, a partir das 20h devem acontecer missas a cada duas horas. A informação vem dos responsáveis pela Catedral, que explicam que essa programação vai até o meio-dia de domingo (17).

O corpo de Dom Silvestre deveria ter chegado na Catedral de Vitória às 16h, mas por atrasos no percurso de Minas Gerais ao Estado, devido às chuvas, a previsão é de que ele chegue às 20h, já que a rota precisou ser alterada, vindo por um caminho mais longo. Até que o corpo chegue, familiares, amigos e fiéis estão orando o rosário em memória de Dom Silvestre.

Às 20 horas, o corpo ainda não havia chegado, e a missa para este horário foi cancelada.

Neste domingo (17), o corpo será levado para sepultamento no Cemitério do Bosque, no bairro Alvorada, em Vila Velha, conforme desejo do próprio Dom Silvestre, junto ao túmulo dos pais. O Corpo de Bombeiros fará o traslado.

FIÉIS

Além dos rosários, ladainhas e cânticos que os fiéis entoaram, não é difícil achar histórias Dom Silvestre. Segundo as pessoas que estão na Catedral Metropolitana de Vitória, fé, esperança e caridade era o que ele pregava e fazia.

Dona de casa de 61 anos, Nadir Pimenta da Silva, saiu de Cariacica para se despedir do amigo, como chama-o. “Cheguei por volta das 11 horas à Catedral. Conheci ele quando eu tinha 10 anos. Lembro que minhas irmãs me trouxeram na Catedral escondida dos nossos pais para assistir a missa do galo. Me encantei pelas palavras de amor, bondade e caridade deles. Ele era um homem de Deus”, relata.

Já a aposentada Maria Iraci de Carvalho, 76 anos, conta que Dom Silvestre secou muito as lágrimas dela. “Ele me deu ombro para chorar quando precisei. Quando trabalhei na Pastoral da Saúde, em Cariacica, eu conversava muito com ele sobre a situação das famílias da comunidade. Ele tinha um carisma social, era como um pai meigo, preocupado, companheiro e sempre de mão estendida”, revela.

A família de Darci Scadian, 63 anos, veio de Alfredo Chaves, no interior do Estado para acompanhar o velório do primo. “Ele era uma pessoa de paz e muito amada. O Estado é uma perda muito grande”, conta.

Aos 82 anos a aposentada Alzira Roveda Ribeiro lembra como se fosse ontem o pedido que fez ao arcebispo há algumas décadas. "Ele celebrou as bodas de 67 anos e 70 anos de casados dos meus pais. Era uma pessoa muito simples", conta.

GOVERNO DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS

Dom Silvestre Crédito: Chico Guedes/Arquivo Gazeta

O Governo do Estado do Espírito Santo decretou luto oficial de três dias em decorrência do falecimento do Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian, que ocorreu na madrugada deste sábado (16) em Juiz de Fora (MG). O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).

O governador do Estado, Renato Casagrande, em postagem em suas redes sociais, lamentou a morte do líder católico. “Um grande líder que exerceu seu papel religioso, mas também cumpriu uma tarefa política das importantes em defesa dos princípios éticos e republicanos na gestão pública. Seu legado em defesa da vida e do amor ao próximo é orgulho para todos os capixabas. Siga em paz, Dom Silvestre”.

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luís Scandian, morreu aos 87 anos na madrugada deste sábado (16). A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória. O velório, previsto para acontecer na tarde de hoje, vai ser realizado na Catedral Metropolitana da Capital.

Por meio de nota, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e o chanceler do arcebispado, padre Renato Paganini, lamentaram a morte de Dom Silvestre. De acordo com eles, o arcebispo emérito de Vitória dedicou 67 anos de consagração religiosa, 60 nos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória.