Home
>
Grande Vitória
>
Veja quais são os municípios que querem Escolas Cívico-Militar no ES

Veja quais são os municípios que querem Escolas Cívico-Militar no ES

O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares

Raquel Lopes

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 17:50

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Educação Abraham Weintraub Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ao menos oito municípios do Espírito Santo querem ter uma escola Cívico-Militar. São eles: Apiacá, Aracruz, Iúna, Ibatiba, Montanha, Venda Nova do Imigrante, Viana e Guaçuí.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Defesa. O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares.

Segundo o secretário de educação de Apiacá, Salatiel Elias de Oliveira, mesmo não tendo o número de alunos necessário para aderir ao programa, mandou o ofício para o MEC mostrando interesse. “Nós temos uma escola que não se enquadra no quantitativo de alunos que deveria ser de 500 a 1000, temos cerca de 250. Porém enquadramos em outros requisitos como nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e vulnerabilidade social”, pontuou.

MEC

O anúncio ainda não foi feito de forma oficial MEC, mas a reportagem entrou em contato com municípios do Espírito Santo. O MEC, na quarta-feira (16), disse apenas que 643 municípios de todas as regiões do País manifestaram interesse em aderir ao piloto do Programa de Escolas Cívico-Militares.

A lista dos municípios contemplados será divulgada até o dia 15 de novembro. A expansão de escolas nesse modelo, que prevê a participação de militares da reserva em atividades educacionais e administrativas das unidades, é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Educação,Abraham Weintraub, disse que o ministério vai fazer a seleção, levando em conta os indicadores sociais, tamanho e a disponibilidade de militares nessas cidades.

Leia mais

Governo do ES quer criar novas turmas para Escola Viva de São Pedro

Escolas cívico-militares dividem as opiniões dos leitores

Gestão Doria pede adesão a plano de escolas cívico-militares de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais