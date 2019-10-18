Educação

Veja quais são os municípios que querem Escolas Cívico-Militar no ES

O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 17:50 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Educação Abraham Weintraub Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ao menos oito municípios do Espírito Santo querem ter uma escola Cívico-Militar. São eles: Apiacá, Aracruz, Iúna, Ibatiba, Montanha, Venda Nova do Imigrante, Viana e Guaçuí.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Defesa. O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares.

Segundo o secretário de educação de Apiacá, Salatiel Elias de Oliveira, mesmo não tendo o número de alunos necessário para aderir ao programa, mandou o ofício para o MEC mostrando interesse. “Nós temos uma escola que não se enquadra no quantitativo de alunos que deveria ser de 500 a 1000, temos cerca de 250. Porém enquadramos em outros requisitos como nota baixa no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e vulnerabilidade social”, pontuou.

MEC

O anúncio ainda não foi feito de forma oficial MEC, mas a reportagem entrou em contato com municípios do Espírito Santo. O MEC, na quarta-feira (16), disse apenas que 643 municípios de todas as regiões do País manifestaram interesse em aderir ao piloto do Programa de Escolas Cívico-Militares.

A lista dos municípios contemplados será divulgada até o dia 15 de novembro. A expansão de escolas nesse modelo, que prevê a participação de militares da reserva em atividades educacionais e administrativas das unidades, é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Educação,Abraham Weintraub, disse que o ministério vai fazer a seleção, levando em conta os indicadores sociais, tamanho e a disponibilidade de militares nessas cidades.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta