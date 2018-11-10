Veja os reflexos das chuvas na manhã deste sábado na Grande Vitória

Alagamentos em Cobilândia, Vila Velha, neste sábado (10) Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Na Grande Vitória, moradores de vários bairros continuam sofrendo com os reflexos das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

Na manhã deste sábado (10), várias ruas de Cobilândia, em Vila Velha, permanecem alagadas. O nível da água ainda não baixou. Pessoas aproveitam até a passagem de veículos para pegar carona e conseguir escapar de áreas alagadas.

Ainda em Vila Velha, a Avenida Carlos Lindemberg também está cheia de água. As vias no sentido Glória estão cobertas, e os carros só conseguem passar pela faixa da esquerda. Em Rio Marinho, a população também está enfrentando transtornos para se deslocar pelo bairro.