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Alagamentos

Veja os reflexos das chuvas na manhã deste sábado na Grande Vitória

Ruas de Cobilândia, em Vila Velha, continuam debaixo dágua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 12:06

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 12:06

Alagamentos em Cobilândia, Vila Velha, neste sábado (10) Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Na Grande Vitória, moradores de vários bairros continuam sofrendo com os reflexos das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.
Na manhã deste sábado (10), várias ruas de Cobilândia, em Vila Velha, permanecem alagadas. O nível da água ainda não baixou. Pessoas aproveitam até a passagem de veículos para pegar carona e conseguir escapar de áreas alagadas.
Ainda em Vila Velha, a Avenida Carlos Lindemberg também está cheia de água. As vias no sentido Glória estão cobertas, e os carros só conseguem passar pela faixa da esquerda. Em Rio Marinho, a população também está enfrentando transtornos para se deslocar pelo bairro.
Internautas também relatam transtornos em Cariacica, como no bairro Flor de Piranema 3.

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