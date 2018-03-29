Veja o que funciona no feriado da Semana Santa

Shoppings terão horários diferenciados Crédito: Divulgação

O Governo do Estado decretou ponto facultativo na quinta-feira (29), véspera do feriadão da Semana Santa. A decisão saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (26). Veja abaixo como vão funcionar as prefeituras da Grande Vitória e a programação para shoppings, supermercados e bancos, que terão horários especiais a partir desta quinta.

PREFEITURAS

Vitória

A Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (29), conforme publicação no Diário Oficial desta terça (27), e, com o feriado da Sexta-feira da Paixão (30), o expediente nas repartições administrativas da Prefeitura de Vitória será retomado apenas na segunda-feira (2). Os serviços essenciais vão funcionar em regime de plantão, como Pronto-Atendimentos da Praia do Suá e São Pedro, Guarda Municipal e Defesa Civil (98818-4432).

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Coleta de lixo e limpeza

O serviço de coleta de lixo funcionará normalmente, de acordo com os horários estabelecidos para cada bairro. O serviço de varrição de ruas não é executado nos feriados.

Parques

Os parques urbanos e naturais irão funcionar normalmente.

Central de Serviços

Central de Serviços manterá o seu plantão. As solicitações de demandas emergenciais, devem ser encaminhadas para o Fala Vitória 156 ou pelo aplicativo Vitória Online.

Casa do Cidadão

O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na segunda-feira (2).

Escolas

Não haverá aulas na rede municipal de ensino na quinta (29) e sexta-feira (30).

Saúde

Manterão o plantão 24 horas:

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III

Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.

As unidades de saúde não funcionam.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que a próxima sexta-feira (30) será feriado. Os setores administrativos não funcionarão. Porém, a execução de serviços essenciais, como os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade da Mulher (localizado em Cobilândia), a Guarda Municipal, a coleta de lixo, o auxílio-funeral, os abrigos municipais e a abordagem social funcionarão normalmente.

Durante a sexta-feira da Paixão os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162 ou online.

Sexta-feira da Paixão (30)

Saúde

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868.

Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162 e serviço online.

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929

Defesa Civil

Plantão: 99895-0100 ou 199

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162

Serra

A prefeitura da Serra decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (29). Neste dia e durante o feriado da Paixão de Cristo (sexta-feira, 30), os serviços essenciais da prefeitura da Serra vão funcionar normalmente. O expediente nas repartições públicas municipais retorna na segunda-feira, dia 2.

Veja o que vai funcionar em esquema de plantão:

Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) funcionarão normalmente, com plantão 24 horas.

O serviço de coleta de lixo doméstico está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas.

O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar rondas das 8h às 20 horas, e pode ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar das 7 horas às 2 da madrugada, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321, para ambos os serviços.

Agentes da Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal também vão atuar normalmente.

Animais

Também há serviços de plantão para o recolhimento de animais no feriado. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (como cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte, das 8 da manhã às 2 da madrugada, e os encaminha a projetos. Os telefones são o 99951-2321 e o 0800-283-9780.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709 e 3281-9288, ou 99843-2884, das 7 às 19 horas.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 29 de março. Na sexta-feira (30) é feriado, conforme Lei Municipal 317/1967. Nestes dias não haverá expediente administrativo na Prefeitura, assim como nas unidades de saúde do município. No entanto, os serviços essenciais serão mantidos. Confira abaixo o que funciona e não funciona.

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Na quinta-feira (29), os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) funcionam segundo o calendário escolar de cada unidade. Na sexta (30), não haverá aulas.

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Viana

De acordo com o calendário municipal, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana na quinta-feria (29) e na sexta-feira (30), em função do ponto facultativo e do feriado da Paixão de Cristo. Serão mantidos os serviços essenciais, como o plantão da Defesa Civil e o Pronto Atendimento, em Arlindo Vilaschi.

A coleta de lixo não será realizada na sexta-feira (30), mas será realizada normalmente na quinta (29) e sábado (31). Não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal nos dois dias. Durante o feriado, a equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelo telefone (27) 9 9860-4360.

Coleta de lixo  funciona normalmente na quinta (29) e sábado (31)

Escolas municipais  não terá aula na quinta (29) e sexta-feira (30)

Atendimento ao contribuinte (Paço Municipal)  não haverá atendimento na quinta (29) e sexta-feira (30). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (02), a partir das 08 horas

Defesa Civil  mantido plantão na quinta (02) e sexta (03) no telefone 9 9860-4360

Agência de Empregos  na quinta (29) e sexta (30) não funciona. Volta normalmente na segunda (06), a partir das 08 horas

Centro de Qualificação Profissional - na quinta (29) e sexta (30) não funciona. Volta normalmente na segunda (06).

GOVERNO DO ESTADO

As repartições públicas estaduais não funcionarão na quinta-feira (29), e nem na sexta (30), conforme decreto sobre ponto facultativo publicado no Diário Oficial desta segunda (26).

Nestas datas, haverá expediente nos órgãos que trabalham em regime de escala ou que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias.

O decreto sobre ponto facultativo não vale para o Faça Fácil Cariacica. Portanto, a unidade funcionará normalmente na quinta (29), das 8 às 17 horas. Já na sexta (30) e no sábado (31) a unidade não abrirá.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que sexta-feira (30) é feriado para a rede bancária.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

Sexta-Feira (30)

Lojas e estandes - obrigatório das 14h às 20h. Facultativo das 11h às 14h e das 20h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 11h às 22h

Cinemas - de acordo com os horários das sessões

Centro Médico e Odontológico - fechado

Sábado (31)

Lojas e estandes - funcionamento normal das 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 10h às 23h

Cinemas - funcionamento conforme horário das sessões

Centro Médico e odontológico - funcionamento normal

Domingo (1º)

Lojas e estandes - obrigatório das 14h às 20h. Facultativo das 11h às 14h e das 20h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 11h às 22h

Cinemas - funcionamento conforme horário das sessões

Centro Médico e Odontológico - fechado

Shopping Norte Sul

Sexta-feira (30)

Lojas - Abertura facultativa das 10h as 14h. Abertura obrigatória das 14h as 20h.

Praça de alimentação e quiosques - Abertura das 11h as 21h.

Cinema - Funcionamento normal.

Domingo (1º)

Lojas - Abertura facultativa das 10h as 14h. Abertura obrigatória das 14h as 20h.

Praça de alimentação e quiosques - Abertura obrigatória das 11h as 21h.

Cinema - Funcionamento normal.

Shopping Vila Velha

Quinta-feira (29)

Funcionamento normal.

Sexta-feira (30)

Lojas e quiosques  13h às 21h

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  09h às 21h

Cinema conforme programação da Rede Cinemark

Sábado (31)

Lojas e quiosques  10h às 22h

Praça de alimentação e lazer  11h às 23h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  08h às 23h

Cinema - conforme programação da Rede Cinemark

Domingo (1º)

Lojas e quiosques  15h às 21h

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  Fechado

Cinema - conforme programação da Rede Cinemark

Shopping Boulevard

Quinta-feira (29)

Funcionamento normal.

Sexta-feira (30)

Praça de alimentação e lazer - das 11h às 22h

Lojas e quiosques - das 13h às 21h

Extrabom - das 10h às 21h

Cinema - Funciona conforme programação

Shopping Jardins

O Shopping Jardins promoverá uma oficina de ovos de Páscoa infantil com o chef Luciano Victal, no sábado dia 24, às 16 horas, na Praça de Alimentação. As vagas são limitadas, com turma de 20 crianças, com idade de 5 a 9 anos. As inscrições já estão abertas na recepção do Jardins, valor R$ 5,00. O Shopping Jardins fica na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: tel.: (27) 3314  5000

Horário de funcionamento no feriado da Páscoa

Sexta-feira (30)

Lojas e Quiosques - Fechados

Loja Cacau Show - Horário facultativo das 09h às 19h

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Sábado (31)

Lojas e Quiosques - Horário normal, das 10h às 22h

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Domingo (1º)

Lojas e Quiosques - Fechados

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Cine Jardins  Funciona conforme a programação no site

Shopping Laranjeiras

Sexta  feira (30)

Lojas, quiosques e praça de alimentação, das 10h às 20h.

Sábado (31)

Lojas e quiosques, das 9h às 20h, e praça de alimentação, das 10h às 23h.

Domingo (1º)

Não abre

Shopping Moxuara

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques das 13h às 21h.

Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques das 15h às 21h

Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

Shopping Praia da Costa

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques: 14h às 20h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom

Sexta-feira (30)

Lojas - Extrabom e Extraplus irão funcionar de 8h às 18h, exceto:

Loja Extracenter, em Guarapari, e Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, Serra: abrirão de 08h às 20h;

Loja Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.

Lojas de Colatina e São Silvano: lojas estarão fechadas.

Sábado (1º)

Lojas Extrabom e Extraplus: horário normal

Domingo (1º)

Nenhuma loja abre aos domingos

OK Superatacado

Sexta-feira (30)

As lojas do Ok Superatacado de Laranjeiras na Serra; de Maracanã, em Cariacica e de Santos Dumont, Vila Velha, funcionam das 8 às 18 horas.

A unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica e o OK Hipermercado, de Vitória, funcionam das 9 às 20h.

Em Linhares, a loja estará fechada.

Sábado (31)

As lojas do Ok Superatacado da Serra, de Vila Velha, de Cariacica, de Linhares e o OK Hipermercado, em Vitória, funcionam das 8 às 22 horas.

Domingo(1º)