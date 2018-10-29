Veja o que funciona no ES no Dia de Finados

Cemitérios estão com horários especiais de funcionamento Crédito:

Celebrado desde o século dez, o Dia de Finados, na sexta-feira (02), é reservado à orações e homenagens aos que já se foram. Para quem mantém a tradição de ir ao cemitério, as prefeituras divulgaram os horários especiais de funcionamento.

Grande Vitória terão horários especiais. Já o Governo do Estado informa que não haverá expediente no feriado, com exceção dos órgãos que trabalham por escalas, sem paralisação. Para quem quer aproveitar a data para descansar e curtir a família, os shoppings daterão horários especiais. Já oinforma que não haverá expediente no feriado, com exceção dos órgãos que trabalham por escalas, sem paralisação.

Confira também como funcionam bancos, supermercados e serviços básicos da Grande Vitória.

Shoppings

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques - 14h às 20h

Alimentação e lazer - 11h às 23h

Cinema - conforme a programação

Shopping Montserrat

Lojas e Quiosques - 11h às 21h (abertura facultativa entre 11 e 15h, obrigatória das 15h às 21h)

Alimentação e Lazer - 11h às 22h

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques  11h às 21h (abertura facultativa entre 11 e 15h, obrigatória das 15h às 21h)

Alimentação e lazer - 11h às 22h

Pátio Mestre Álvaro  11h30 às 22h30

Cinema - conforme a programação, com abertura de 15 minutos antes da primeira sessão

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques - 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 13h)

Alimentação e lazer - 11h às 22h

Cinema - conforme a programação

OK Supermercados - 09h às 20h

Academia Fórmula - 09h às 14h

Dalla Bernardina - fechada

Lotérica - fechada

MedConsulta - fechada

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas - 13h às 21h

Alimentação e lazer - 11h às 22h

Extrabom - 10h às 20h

Cinema - conforme a programação

Masterplace Mall

Na sexta-feira (2) o Masterplace Mall não funciona

No sábado (3), o funcionamento é normal

Shopping Jardins

Praça de Alimentação - funcionamento normal das 11 horas às 23 horas

Cine Jardins - funcionamento conforme programação do site

Lojas e quiosques - fechados

Shopping Laranjeiras

O Shopping Laranjeiras não funcionará na sexta-feira (2)

Shopping Vitória

Lojas e estandes - funcionamento das 14h às 21h (abertura e fechamento facultativos às 13h e 22h);

Praça de Alimentação e Lazer - das 11h às 22h;

Cinemas - conforme horário das sessões;

Magic Park Diversões - das 16h às 23h;

Centro Médico e Odontológico - não funcionarão.

Shopping Vila Velha

Lojas e Quiosques  funcionamento das 14h às 21h;

Praça de alimentação e lazer  das 11h às 22h;

Carrefour  das 9h às 21h;

Academia  das 9h às 15h;

Padaria  das 6h às 22h;

Cinema  conforme programação.

Supermercados

OK Superatacado e OK Hipermercado

Sexta-feira (2)

As lojas do Ok Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e de Linhares, funcionam das 8 às 18 horas.

O OK Hipermercado, da Reta da Penha, em Vitória e o OK Superatacado do Shopping Moxuara, ficam abertos das 9 às 20 horas.

Sábado (3)

Todas as unidades do Ok Superatacado e do OK Hipermercado funcionam em horário normal, das 8 às 22 horas.

Rede Extrabom e Extraplus

As lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto as unidades:

Extracenter Guarapari - 08h às 20h;

Boulevard Shopping Vila Velha - 10h às 20h;

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, Serra - 08h às 19h;

Colatina Centro e bairro São Silvano - não haverá expediente.

Carone

Funcionamento das 8h às 18h.

SempreTem

Todas as lojas do superatacado funcionarão das 8h às 18h.

Prefeituras

Vitória

Com o feriado de Finados, nesta sexta-feira (2), não haverá expediente administrativo nem aulas nas unidades da rede municipal de ensino de Vitória. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Confira os serviços que vão funcionar em esquema de plantão na sexta:

Guarda Municipal

As equipes mantêm trabalho de rotina aos finais de semana e em todos os feriados.

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

Casa do Cidadão

Não haverá expediente na Casa do Cidadão nesta sexta-feira (2).

Cemitérios

A expectativa é de que 12 mil pessoas circulem por ambos cemitérios na sexta-feira. O cemitério de Maruípe fica aberto para visitação das 7 às 19 horas e de Santo Antônio, das 8 às 18 horas.

Velas

A orientação é de que os visitantes só acendam as velas nos locais destinados a esse fim.

Celebrações

Na sexta-feira (2), a Igreja Presbiteriana promoverá o projeto "Consolo para os que choram XVIII" das 7 às 16 horas nos dois cemitérios. Haverá medição de pressão, distribuição de água e café e assistência espiritual pelos pastores e missionários.

A Paróquia São José vai realizar missas no cemitério de Maruípe às 7, 9 e 16 horas. Já a Paróquia de Santo Antônio vai fazer celebrações no cemitério homônimo às 8, 9, 10, 11, 14 e 15 horas.

Guarapari

Não haverá interrupção do funcionamento dos serviços essenciais, como os serviços de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento  UPA 24h (Ipiranga), serviços de limpeza urbana e coleta de lixo (CODEG - 3361-6512), disque-silêncio (9-9905-6397) e salvamento marítimo (salva vidas).

Cariacica

Na próxima sexta-feira (2), feriado de Finados, não haverá expediente nas repartições públicas e nas unidades de saúde de Cariacica. Os serviços essenciais serão mantidos.

Confira abaixo o que funciona e o que não funciona

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Não haverá aulas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Cemitérios

Os cemitérios municipais estão passando por mutirão de limpeza e capina em preparação ao Dia de Finados. A Coordenação de Necrópoles, ligada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), calcula que 70 mil pessoas passarão pelos sete cemitérios municipais.

O horário de visitação será estendido, das 7h às 17h. No Dia de Finados, haverá equipes para orientar sobre a localização dos jazigos e sepulturas. Mais informações podem ser obtidas no 3354-5457.

Cemitério São Jorge em Oriente: haverá missa às 9h no Dia de Finados

Haverá ainda missas nos cemitérios. Confira os horários das celebrações:

 Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha: missa às 8h

 Cemitério São Jorge, em Oriente: missa às 9h

 Cemitério São João Batista, em Cariacica Sede: missa às 15h

 Cemitério São Pedro, em Cruzeiro do Sul: missa às 17h

Atualmente, os cemitérios administrados pela Prefeitura são:

 Cemitério Santo Agostinho, Rua Santo Agostinho, s/n, bairro Aparecida.

 Cemitério São Jorge, Rua Projetada, s/n, Oriente, bairro Oriente.

 Cemitério São Pedro, Rua Telefônica, s/n, bairro Cruzeiro do Sul.

 Cemitério São José, Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/n, bairro Alto Lage.

 Cemitério Jardim da Saudade, Rodovia BR 101, Contorno, bairro Nova Rosa da Penha.

 Cemitério São João Batista, Rua Florentino Avidos, s/n, bairro Cariacica Sede.

 Cemitério Santo Amaro, Rua Goiás, s/n, bairro Novo Brasil.

 Cemitério São Francisco de Assis  localizado nas dependências do Hospital Pedro Fontes, região de Nova Rosa da Penha, é de propriedade do Governo do Estado.

Para mais informações

Coordenação de Necrópoles: 3354-5457.

Serra

A prefeitura da Serra informa que os seis cemitérios da cidade vão funcionar nesta sexta-feira (2) das 8h às 17h.

Os serviços de urgência e emergência, UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina, trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento das 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar no feriado, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Na sexta e sábado o horário é das 7h às 2h; e domingo das 7h a meia-noite.

Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal também vão atuar normalmente.

Cemitérios

Na Serra, a expectativa é de que mais de 65 mil pessoas passem pelos seis cemitérios públicos municipais, que ficam em Carapina, Jacaraípe, Nova Almeida, Pitanga, Santo Antônio/Serra-Sede e São Domingos. Todos eles vão estar abertos das 8h às 17h.

Vila Velha

Para o feriado de sexta-feira (2), os serviços essenciais da Prefeitura Municipal de Vila Velha funcionarão normalmente.

A Prefeitura terá o seguinte expediente:

Serviços urbanos  A coleta de lixo será feita normalmente.

Saúde  Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.

- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Assistência social  Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

- Serviço funerário: 99717-0868.

- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Turismo  A programação será normal com as tradicionais visitas à Igreja do Rosário, Convento da Penha e Farol Santa Luzia.

Trânsito  Tráfego funcionará normalmente

Defesa Civil  Plantão: 99895-0100 ou 199

Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929

Ouvidoria Municipal  Por telefone: 162

Disque Silêncio  Fiscalização: 162

Cemitérios

No Dia de Finados os cemitérios estarão abertos das 7h às 17h. Em cada cemitério haverá um funcionário para orientar os visitantes.

Viana

Na próxima sexta-feira (02), em função do feriado de Finados, não haverá expediente administrativo na Prefeitura Municipal de Viana. Serão mantidos os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi e o plantão da Defesa Civil. O expediente das repartições públicas municipais será normalizados na segunda-feira (05).

A Agência de Empregos e o Centro de Qualificação Profissional, em Viana Sede, o Procon, em Areinha, os CRAS em Viana Sede, Vale do Sol, Marcílio de Noronha e Campo Verde também não terão funcionamento na sexta (02) e retornam na segunda (05). O atendimento ao contribuinte, no térreo da Prefeitura, em Viana Sede, também retorna na segunda (05).

Plantão Defesa Civil: 99860-4360

Cemitérios

No Dia de Finados os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h.

CONVENTO DA PENHA

No Convento da Penha haverá uma programação de missas para todos que subirem ao Santuário para rezar e recordar os entes, familiares e pessoas queridas que já faleceram.

Confira abaixo os horários das missas

Todas as celebrações serão realizadas na Capela do Convento. Pela manhã, às 06h, 07h30, 09h e 11h, à tade a Missa será às 15h30.

O atendimento de confissões, que acontece na Secretaria do Convento, será de 08h às 11h, pela manhã e das 14 às 16h, no período da tarde. A Secretaria funcionará de 7h30 às 16h30.

A Sala dos Milagres funcionará de 8h às 16h; já na lanchonete e na lojinha oficial, que ficam no Campinho do Convento, o atendimento será de 7h30 até às 16h30;

O visitante também pode rezar diante do Cemitério de São Francisco, localizado ao lado da Capelinha no Campinho, onde estão sepultados alguns Frades Franciscanos.

No Campinho, aos pés do Santuário, há um espaço para quem deseja queimar velas; Caso o visitante não leve velas, poderá adquirir na lojinha, por valores a partir de R$2,00.

A subida até o Santuário poderá ser feita por meio das vans do Convento (R$3,50 somente a subida e R$4,50 subida e descida), a pé pela estrada principal ou pela Estrada da Penitência ou ainda por veículo próprio, no entanto, a autorização de subida depende da disponibilidade de vagas no estacionamento no Campinho, por isso sugerimos a utilização dos demais meios.

GOVERNO DO ESTADO

Não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado no feriado de Finados, com exceção daqueles que desempenham as atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.

FEBRABAN

A Federação Brasileira de Bancos, na sexta-feira (2) não haverá expediente por não ser considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil.

TJ-ES

O Poder Judiciário do Espírito Santo informa que funcionará em regime de plantão no Dia de Finados.