Veja o que funciona no dia da colonização do Solo Espírito-Santense

Na próxima quinta-feira (23), é comemorado os 484 anos da colonização do Solo Espírito-santense. A data marca a chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho à capitania do Estado, em Vila Velha. Diante da importância histórica, o Governo decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual, exceto para as entidades que não admitem paralisação.
Saiba como fica o funcionamento de prefeituras, shoppings, bancos e supermercados na Grande Vitória.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Do mesmo modo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) decidiu pelo ponto facultativo no dia da colonização do Solo Espírito-santense.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Também não haverá expediente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) durante o feriado. A carga horária deverá ser compensada com uma hora a mais de serviço nas semanas subsequentes.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) também havia optado pelo ponto facultativo nesta quinta-feira (23), mas revogou a decisão.
Em publicação de ato no Diário do Legislativo, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), estabelece que "os servidores que houverem assumido compromissos inadiáveis para o dia 24 de maio de 2019 poderão ausentar-se do serviço, desde que compensem posteriormente as horas não trabalhadas".
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS
As agências dos bancos de Vila Velha e Viana estarão fechadas devido ao dia da colonização do Solo Espírito-santense. Já nos demais municípios, o funcionamento é normal.
PREFEITURAS
CARIACICA
O município de Cariacica não considera a data como feriado. Portanto, o setor administrativo da prefeitura, os centros de Referência de Assistência Social (CRAS), escolas e unidades de saúde funcionarão normalmente.
FUNDÃO
A cidade terá expediente normal, das 8h às 17h.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari funcionará normalmente nesta quinta-feira (23).
SERRA
A prefeitura da Serra funcionará normalmente nesta quinta-feira (23).
VIANA
Em Viana, não haverá expediente administrativo da prefeitura devido ao feriado. Também não irão funcionar as unidades de saúde, os centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro do Empreendedor e o serviço de assistência ao cidadão no Paço Municipal.
Em relação às escolas, não haverá aula na quinta (23) nem na sexta-feira (24). O retorno das atividades será normalizado na segunda-feira (25).
Estarão mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento e os atendimentos pela Defesa Civil. Além disso, a coleta de lixo será realizada segundo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha manterá o funcionamento dos serviços essenciais (saúde, coleta de lixo, segurança, assistência social). Não haverá expediente nas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.
Já para a próxima sexta-feira (24), o prefeito Max Filho decretou ponto facultativo nas repartições públicas subordinadas ao Executivo Municipal. Contudo, os serviços essenciais também serão mantidos nesta data.
VITÓRIA
A Capital também funcionará em sistema de ponto facultativo nas repartições municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação (Fala Vitória 156, Disque-Silêncio, Defesa Civil, Prontos-atendimentos, Assistência Social).
SUPERMERCADOS
CARONE
As unidades de Vila Velha do supermercados Carone irão funcionar das 8h às 18h. Já o Caroninho abrirá às 7h. As demais lojas seguirão o horário normal do expediente.
EPA
O funcionamento da rede de supermercados Epa será normal na quinta-feira (23). Somente no município de Vila Velha é que as lojas estarão abertas das 8h às 18h.
MASTERPLACE MALL
O Masterplace Mall funcionará normalmente.
Lojas: 9h às 21h.
Praça de alimentação: 9h às 22h.
OK HIPERMERCADO
As lojas funcionarão normalmente nesta quinta-feira (22).
OK SUPERATACADO
As lojas do Ok Superatacado dos bairros Aribiri e Brisamar, em Vila Velha, funcionarão das 8 às 18h. As demais unidades permanecerão com o horário normal, das 8h às 22h.
EXTRABOM
As unidades de Vila Velha funcionarão das 8h às 18h, conforme o dia da colonização do Solo Espírito-santense, exceto a loja situada dentro do Shopping Vila Velha. Essa estará aberta das 10h às 21h. As outras unidades seguirão o horário normal.
SHOPPINGS
SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA
Lojas: funcionamento das 13h às 21h;
Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;
Extrabom: das 10h às 21h;
Cinema: conforme a programação.
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Lojas e quiosques: das 14h às 20h. (abertura facultativa entre 13h/14h e 20h/21h);
Praça de alimentação: das 11h às 22h;
Cinema, lazer e entrada goumert: conforme a programação.
SHOPPING VILA VELHA
Praça de Alimentação: das 11h às 22h;
Lojas e quiosques: das 14h às 21h;
Academia: das 9h às 15h;
Padaria: das 6h às 22h;
Hipermercado: das 9h às 21h;
Outback Steakhouse: aberto das 11h às 22h30;
Cinema: Conforme Programação.
SHOPPING MONTSERRAT
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).
SHOPPING NORTE E SUL
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).
SHOPPING VITÓRIA
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).
SHOPPING MOXUARA
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).
SHOPPING LARANJEIRAS
Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).