Veja o que funciona no dia da colonização do Solo Espírito-Santense

Vista do Morro do Moreno Crédito: Danilo R Meirelles

Na próxima quinta-feira (23), é comemorado os 484 anos da colonização do Solo Espírito-santense. A data marca a chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho à capitania do Estado , em Vila Velha . Diante da importância histórica, o Governo decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual, exceto para as entidades que não admitem paralisação.

Saiba como fica o funcionamento de prefeituras, shoppings, bancos e supermercados na Grande Vitória.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Do mesmo modo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) decidiu pelo ponto facultativo no dia da colonização do Solo Espírito-santense.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Também não haverá expediente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) durante o feriado. A carga horária deverá ser compensada com uma hora a mais de serviço nas semanas subsequentes.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) também havia optado pelo ponto facultativo nesta quinta-feira (23), mas revogou a decisão.

Em publicação de ato no Diário do Legislativo, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), estabelece que "os servidores que houverem assumido compromissos inadiáveis para o dia 24 de maio de 2019 poderão ausentar-se do serviço, desde que compensem posteriormente as horas não trabalhadas".

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS

As agências dos bancos de Vila Velha e Viana estarão fechadas devido ao dia da colonização do Solo Espírito-santense. Já nos demais municípios, o funcionamento é normal.

PREFEITURAS

CARIACICA

O município de Cariacica não considera a data como feriado. Portanto, o setor administrativo da prefeitura, os centros de Referência de Assistência Social (CRAS), escolas e unidades de saúde funcionarão normalmente.

FUNDÃO

A cidade terá expediente normal, das 8h às 17h.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari funcionará normalmente nesta quinta-feira (23).

SERRA

A prefeitura da Serra funcionará normalmente nesta quinta-feira (23).

VIANA

Em Viana, não haverá expediente administrativo da prefeitura devido ao feriado. Também não irão funcionar as unidades de saúde, os centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro do Empreendedor e o serviço de assistência ao cidadão no Paço Municipal.

Em relação às escolas, não haverá aula na quinta (23) nem na sexta-feira (24). O retorno das atividades será normalizado na segunda-feira (25).

Estarão mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento e os atendimentos pela Defesa Civil. Além disso, a coleta de lixo será realizada segundo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha manterá o funcionamento dos serviços essenciais (saúde, coleta de lixo, segurança, assistência social). Não haverá expediente nas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.

Já para a próxima sexta-feira (24), o prefeito Max Filho decretou ponto facultativo nas repartições públicas subordinadas ao Executivo Municipal. Contudo, os serviços essenciais também serão mantidos nesta data.

VITÓRIA

A Capital também funcionará em sistema de ponto facultativo nas repartições municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação (Fala Vitória 156, Disque-Silêncio, Defesa Civil, Prontos-atendimentos, Assistência Social).

SUPERMERCADOS

CARONE

As unidades de Vila Velha do supermercados Carone irão funcionar das 8h às 18h. Já o Caroninho abrirá às 7h. As demais lojas seguirão o horário normal do expediente.

EPA

O funcionamento da rede de supermercados Epa será normal na quinta-feira (23). Somente no município de Vila Velha é que as lojas estarão abertas das 8h às 18h.

MASTERPLACE MALL

O Masterplace Mall funcionará normalmente.

Lojas: 9h às 21h.

Praça de alimentação: 9h às 22h.

OK HIPERMERCADO

As lojas funcionarão normalmente nesta quinta-feira (22).

OK SUPERATACADO

As lojas do Ok Superatacado dos bairros Aribiri e Brisamar, em Vila Velha, funcionarão das 8 às 18h. As demais unidades permanecerão com o horário normal, das 8h às 22h.

EXTRABOM

As unidades de Vila Velha funcionarão das 8h às 18h, conforme o dia da colonização do Solo Espírito-santense, exceto a loja situada dentro do Shopping Vila Velha. Essa estará aberta das 10h às 21h. As outras unidades seguirão o horário normal.

SHOPPINGS

SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA

Lojas: funcionamento das 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Extrabom: das 10h às 21h;

Cinema: conforme a programação.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Lojas e quiosques: das 14h às 20h. (abertura facultativa entre 13h/14h e 20h/21h);

Praça de alimentação: das 11h às 22h;

Cinema, lazer e entrada goumert: conforme a programação.

SHOPPING VILA VELHA

Praça de Alimentação: das 11h às 22h;

Lojas e quiosques: das 14h às 21h;

Academia: das 9h às 15h;

Padaria: das 6h às 22h;

Hipermercado: das 9h às 21h;

Outback Steakhouse: aberto das 11h às 22h30;

Cinema: Conforme Programação.

SHOPPING MONTSERRAT

Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).

SHOPPING NORTE E SUL

Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).

SHOPPING VITÓRIA

Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).

SHOPPING MOXUARA

Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Funcionamento normal nesta quinta-feira (23).

SHOPPING LARANJEIRAS