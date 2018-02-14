Veja o que funciona nesta Quarta-Feira de Cinzas

O clima de feriado continua e o horário de funcionamento de shoppings e bancos segue diferenciado nesta Quarta-Feira de Cinzas na Grande Vitória. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos. Confira o que abre e o que fecha na lista abaixo.
VEJA O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA
PREFEITURAS
Prefeitura de Vila Velha
Nesta quarta-feira (14) até o meio-dia, não haverá expediente administrativo. Mas serviços como coleta de lixo, guarda municipal, serviço funerário, defesa civil e pronto-atendimento.
Prefeitura de Cariacica
Conforme o calendário municipal de feriado, não haverá expediente nas repartições públicas nesta quarta-feira (14). Somente os serviços essenciais à população serão mantidos.
Prefeitura da Serra
A Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo nesta Quarta-feira de Cinzas (14). Somente os serviços essenciais vão funcionar. Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.
O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, de 8 às 17 horas. O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar rondas de 8h às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.
Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar no período de 7h às 2 horas, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.
Prefeitura de Viana
Hoje é ponto facultativo em Viana, de acordo com o Calendário Municipal. Desta forma, não haverá expediente administrativo na Prefeitura. São mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.
O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, na Agência de Empregos, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos e serão retomados na quinta-feira (15). A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.
Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória informa que no dia 14 de fevereiro as repartições administrativas não terão expediente. No entanto, serviços essenciais vão funcionar em esquema de plantão.
O Pronto Atendimento de São Pedro e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá vão manter o plantão 24 horas.
Serviços de recolhimento de lixo e varrição de ruas funcionará normalmente.
O serviço da Guarda Civil Municipal de Vitória funcionará normalmente de acordo com a escala dos agentes. A Guarda Municipal também pode ser acionada pelo número 190.
As Unidades de Saúde seguem o calendário da PMV e não funcionarão nesta quarta-feira. Já os Pronto Atendimentos (PA's) seguem com expediente normal, todos os dias.
Não haverá aula nas escolas e Cmeis de Vitória nesta quarta. Na quinta e sexta haverá aula nas Emefs. Já nos Cmeis, a maioria terá formação para os profissionais, ou seja, não haverá aula.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
De acordo com o site oficial do TJES, não haverá serviços nesta Quarta-feira de Cinzas.
GOVERNO DO ESTADO
Não haverá expediente nas repartições públicas da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesta quarta-feira (14). O expediente dos órgãos estaduais será restabelecido na quinta-feira (15).
FAÇA FÁCIL CARIACICA
O Faça Fácil Cariacica também não realizará atendimentos. A unidade voltará a operar normalmente na quinta-feira (15), das 08 às 17 horas.
SHOPPINGS
Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara
Quarta-feira (14)
Lojas, Quiosques, Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 12h às 22h.
Shopping Vitória
Quarta-feira (14)
Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 12h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 12h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: funcionamento das 12h às 22h
Shopping Norte Sul
Quarta-feira (14)
Lojas: Abertura obrigatória das 14h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 22 horas.
Cinema: Funcionamento normal.
Shopping Laranjeiras
14 de fevereiro 12h às 21h
Shopping Boulevard
Quarta-feira (14)
Alimentação e lazer: 11h às 22h
Lojas obrigatório: 13h às 22h
Abertura Facultativa: 10h ás 13h
Cinema: conforme a programação
Extrabom: 08h às 22h30min
Shopping Vila Velha
Quarta-feira (14)
Lojas e quiosques 13h às 21h
Praça de alimentação e lazer 11h às 21h
Smart Fit 06h às 23h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Shopping Jardins
Quarta-feira (14)
Lojas e quiosques: das 14h às 22 horas
Praça de Alimentação: das 11h às 23 horas
Cine Jardins:Funcionamento conforme programação do site
BANCOS
De acordo com a Febraban, na Quarta-feira de Cinzas (14/2) os bancos abrirão ao meio-dia.
Banestes
Na Quarta-feira de Cinzas (14), o atendimento ao público nas agências terá início às 12 horas, com encerramento no horário habitual. A exceção será nas localidades em que o expediente bancário termina antes das 15h. Neste caso, a abertura da agência será antecipada para às 11h, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento.
SUPERMERCADOS
Carone
Quarta-feira (14)
Aberto.
Lojas Extrabom
Quarta-feira (14)
Todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários
MASTERPLACE MALL
Lojas
Quarta-feira (14)
12h às 21h
Smart Fit
Quarta-feira (14)
06h às 23h
OK Hipermercado
Quarta-feira (14)
Aberto a partir das 8h.
OK Superatacado
Quarta-feira (14)
Todas as lojas abertas com funcionamento normal, das 8 às 22 horas.
(Com informações de Michelli Angeli)