Veja o que funciona nesta Quarta-Feira de Cinzas

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O clima de feriado continua e o horário de funcionamento de shoppings e bancos segue diferenciado nesta Quarta-Feira de Cinzas na Grande Vitória. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos. Confira o que abre e o que fecha na lista abaixo.

VEJA O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA

PREFEITURAS

Prefeitura de Vila Velha

Nesta quarta-feira (14) até o meio-dia, não haverá expediente administrativo. Mas serviços como coleta de lixo, guarda municipal, serviço funerário, defesa civil e pronto-atendimento.

Prefeitura de Cariacica

Conforme o calendário municipal de feriado, não haverá expediente nas repartições públicas nesta quarta-feira (14). Somente os serviços essenciais à população serão mantidos.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo nesta Quarta-feira de Cinzas (14). Somente os serviços essenciais vão funcionar. Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, de 8 às 17 horas. O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar rondas de 8h às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar no período de 7h às 2 horas, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.

Prefeitura de Viana

Hoje é ponto facultativo em Viana, de acordo com o Calendário Municipal. Desta forma, não haverá expediente administrativo na Prefeitura. São mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.

O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, na Agência de Empregos, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos e serão retomados na quinta-feira (15). A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória informa que no dia 14 de fevereiro as repartições administrativas não terão expediente. No entanto, serviços essenciais vão funcionar em esquema de plantão.

O Pronto Atendimento de São Pedro e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá vão manter o plantão 24 horas.

Serviços de recolhimento de lixo e varrição de ruas funcionará normalmente.

O serviço da Guarda Civil Municipal de Vitória funcionará normalmente de acordo com a escala dos agentes. A Guarda Municipal também pode ser acionada pelo número 190.

As Unidades de Saúde seguem o calendário da PMV e não funcionarão nesta quarta-feira. Já os Pronto Atendimentos (PA's) seguem com expediente normal, todos os dias.

Não haverá aula nas escolas e Cmeis de Vitória nesta quarta. Na quinta e sexta haverá aula nas Emefs. Já nos Cmeis, a maioria terá formação para os profissionais, ou seja, não haverá aula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

De acordo com o site oficial do TJES, não haverá serviços nesta Quarta-feira de Cinzas.

GOVERNO DO ESTADO

Não haverá expediente nas repartições públicas da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesta quarta-feira (14). O expediente dos órgãos estaduais será restabelecido na quinta-feira (15).

FAÇA FÁCIL CARIACICA

O Faça Fácil Cariacica também não realizará atendimentos. A unidade voltará a operar normalmente na quinta-feira (15), das 08 às 17 horas.

SHOPPINGS

Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara

Quarta-feira (14)

Lojas, Quiosques, Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 12h às 22h.

Shopping Vitória

Quarta-feira (14)

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 12h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 12h às 22h

Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Centro Médico e Odontológico: funcionamento das 12h às 22h

Shopping Norte Sul

Quarta-feira (14)

Lojas: Abertura obrigatória das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 22 horas.

Cinema: Funcionamento normal.

Shopping Laranjeiras

14 de fevereiro  12h às 21h

Shopping Boulevard

Quarta-feira (14)

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Lojas obrigatório: 13h às 22h

Abertura Facultativa: 10h ás 13h

Cinema: conforme a programação

Extrabom: 08h às 22h30min

Shopping Vila Velha

Quarta-feira (14)

Lojas e quiosques  13h às 21h

Praça de alimentação e lazer  11h às 21h

Smart Fit  06h às 23h

Cinema conforme programação da Rede Cinemark

Shopping Jardins

Quarta-feira (14)

Lojas e quiosques: das 14h às 22 horas

Praça de Alimentação: das 11h às 23 horas

Cine Jardins:Funcionamento conforme programação do site

BANCOS

De acordo com a Febraban, na Quarta-feira de Cinzas (14/2) os bancos abrirão ao meio-dia.

Banestes

Na Quarta-feira de Cinzas (14), o atendimento ao público nas agências terá início às 12 horas, com encerramento no horário habitual. A exceção será nas localidades em que o expediente bancário termina antes das 15h. Neste caso, a abertura da agência será antecipada para às 11h, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento.

SUPERMERCADOS

Carone

Quarta-feira (14)

Aberto.

Lojas Extrabom

Quarta-feira (14)

Todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários

MASTERPLACE MALL

Lojas

Quarta-feira (14)

12h às 21h

Smart Fit

Quarta-feira (14)

06h às 23h

OK Hipermercado

Quarta-feira (14)

Aberto a partir das 8h.

OK Superatacado

Quarta-feira (14)

Todas as lojas abertas com funcionamento normal, das 8 às 22 horas.

(Com informações de Michelli Angeli)