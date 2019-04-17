Veja o que funciona na Grande Vitória no feriado da Semana Santa

Estabelecimentos comerciais vão funcionar em esquema especial Crédito: Divulgação

Renato Casagrande definiu que os servidores vão folgar nos dias 19 de abril e 1° de maio. Os estabelecimentos comerciais, prefeituras e supermercados funcionarão em horários especiais. Confira a lista completa do que funciona na Grande Vitória. Para servidores do Tribunal de Justiça, o feriadão da Semana Santa começa nesta quinta-feira (18), já que os órgão decretou ponto facultativo. No governo do Estado e prefeituras da Grande Vitória, o expediente será normal nesta quinta. O governador. Os estabelecimentos comerciais, prefeituras e supermercados funcionarão em horários especiais. Confira a lista completa do que funciona na Grande Vitória.

QUINTA-FEIRA (18)

TJES

Não haverá expediente.

GOVERNO DO ES

Nesta quinta-feira (18), o expediente será normal em todos os órgãos. O Seger informa que, nestas datas, só funcionarão as repartições que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Haverá expediente na quinta-feira. O ponto facultativo para a data foi revogado na tarde desta quarta (17).

PREFEITURAS

As prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica e Guarapari funcionarão normalmente. A prefeitura de Viana não respondeu até o momento.

SEXTA-FEIRA (19)

SUPERMERCADOS

Sam´s Club e Walmart

Tanto o Sam’s Club quanto o Walmart de Vitória irão funcionar nesta sexta-feira (17) de 8h às 18h.

Extrabom e Extraplus

Os supermercados Extrabom e Extraplus irão funcionar de 8h às 18h, exceto em Guarapari, no Extracenter que abrirá de 8h às 20h; Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra): abrirá de 08h às 20h; Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h e Centro e São Silvano, em Colatina: lojas estarão fechadas.

Ok Superatacado

Neste feriado o Ok Superatacado funcionará de 9 às 20h no Shopping Moxuara, em Cariacica. E o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 9 às 20h. Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha funcionam das 8 às 18h. A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

TJES

Não haverá expediente.

GOVERNO

O governador Renato Casagrande (PSB) definiu que os servidores vão folgar na sexta feira santa, 19. O Seger informa que, nestas datas, só funcionarão as repartições que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Não haverá expediente

PREFEITURAS

Vitória

Não haverá expediente para os servidores municipais nesta sexta-feira Santa (19).

A administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA) e Guarda Municipal. Veja relação abaixo:

156 Online

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Guarda Municipal

Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala.

Defesa Civil

O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Escolas

Não haverá aulas nas unidades da rede municipal de ensino nos dias 19 (sexta) e 29 de abril (segunda) e em 1º de maio (quarta). Nesta quinta (18) e no próximo dia 30 (terça), cada escola seguirá o seu calendário escolar e algumas unidades irão oferecer formação continuada aos profissionais nesses dias.

Central de Serviços

Demandas devem ser direcionadas para o aplicativo Vitória Online ou pelo Fala Vitória 156. Os principais serviços realizados são: operação tapa-buracos, manutenção da rede de drenagem, conservação e reparos das praças.

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 19, 29 e 30 de abril e 1º de maio.

Cariacica

Em Cariacica os serviços funcionarão da seguinte forma:

Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental funcionarão normalmente nos dias 18 e 22. Só fecham no dia 19.

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

O serviço de Abordagem Social funcionará em horário normal, das 9h às 18h. O número do plantão é 98875-1261.

Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Serra

Serão mantidos os serviços essenciais.

Os serviços de urgência e emergência: funcionarão normalmente com plantão 24 horas.

Serviço de coleta de lixo: está mantido, de acordo com os horários de cada bairro.

Cemitérios: 8 às 17 horas.

Serviço Especializado em Abordagem Social: 8 às 20 horas.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental: vão funcionar pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Os horários variam conforme os dias da semana, na sexta, das 7 às 2h da manhã.

Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal: vão atuar.

Animais

Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321/0800-283-9780, e funciona das 8 às 18 horas.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, das 7 às 17 horas.

Vila Velha

Durante o feriado a Prefeitura manterá em funcionamento somente os serviços essenciais. Não haverá atendimento ao público no setor administrativo.

Serviços Urbanos: a coleta de lixo será feita normalmente.

Saúde: O pronto atendimento da Glória e de Cobilândia, além do Hospital de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

Defesa Civil: Plantão: 99895-0100 ou 199.

Guarda Municipal: Plantão: 3219-9929.

Ouvidoria Municipal: telefone: 162 ou no link telefone: 162 ou no link https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria

Disque Silêncio: A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162.

Assistência Social: Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868; Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita) – 3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Guarapari

Em Guarapari funcionarão somente os serviços essenciais, como os serviços de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h (Ipiranga), serviços de limpeza urbana e coleta de lixo (CODEG - 3361-6512), disque-silêncio (9-9905-6397) e salvamento marítimo (salva vidas).

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), dia 19 de março, os bancos não funcionarão, já que não são considerados dias úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques, das 14h às 20h (abertura facultativa entre 13h-14h e 20h-21h); praça de alimentação, das 11h às 23h.

Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques, das 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 13h); praça de alimentação, das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques, das 15h às 21h (abertura facultativa entre 13h e 15h); praça de alimentação, das 11h às 22h

Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques, das 15h às 21h (abertura facultativa entre 13h e 15h); praça de alimentação, das 11h às 22h

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques – fechados

Praça de Alimentação – 11h às 23h

Cine Jardins – Funciona conforme o site.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21h. Facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 11h às 22h

Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Shopping Laranjeiras

Funcionarão somente as lojas de venda de chocolates, de 9h às17h.

Demais lojas, quiosques e praça de alimentação – fechados

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Cinema conforme programação

Hipermercado: 9h às 21h

Academia: 9h às 15h

Padaria: Todos os dias de 06h às 22h

Shopping Boulevard

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Extrabom: 10h às 21h

Demais lojas: 13h às 21h

Shopping Norte Sul

Funcionamento normal de 10h até as 22h

Praça de Alimentação: 11h as 21h horas.

Lojas: Abrem as 14h e fecham as 20h horas.

Sábado (20)

SUPERMERCADOS

Sam´s Club e Walmart

Tanto o Sam’s Club quanto o Walmart de Vitória irão funcionar neste de sábado (18), das 8h às 22h.

Ok Superatacado

Neste feriado o Ok Superatacado funcionam em horário normal, das 8 às 22h.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Funcionamento normal (lojas e quiosques, das 10h às 22h; praça de alimentação, das 10h às 23h).

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques, das 10h às 22h; praça de alimentação, das 10h às 23h (funcionamento normal).

Shopping Vila Velha

Funcionamento normal (10h às 22h)

Hipermercado: Funcionamento normal de sábado

Academia: Funcionamento normal de sábado (7h às 18h)

Padaria: Todos os dias de 06h às 22h

Shopping Laranjeiras

Lojas e quiosques 9h às 20h

Praça de Alimentação – 10h23

Domingo (21)

SUPERMERCADOS

OK Superatacado

Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica funciona das 11 às 18h.

Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha e o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 8 às 15h.

A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

Sam´s Club e Walmart

Tanto o Sam’s Club quanto o Walmart de Vitória irão funcionar neste domingo (21) de 8h às 22h.

Extrabom e Extraplus

As lojas que já abrem aos domingos (Serra: Valparaiso, Jacaraípe, Shopping Plaza Top Life, Porto Canoa / Cariacica: Itacibá e Cruzeiro do Sul / Vitória: Jardim Camburi, Vila Rubim, Goiabeiras, Itararé / Vila Velha: Itapoã) irão funcionar em seus respectivos horários, exceto: Guarapari, no Extracenter: de 8h às 18h; Praia da Costa (Extraplus): de 8h às 18h; Boulevard Shopping Vila Velha: de 10h às 21h.

SHOPPINGS

Shopping Boulervard

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Extrabom: 10h às 21h

Demais lojas: 13h às 21h

Shopping Vila Velha

Funcionamento: 14h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Cinema conforme programação.

Hipermercado: 9h às 21h

Academia: 9h às 15h

Padaria: todos os dias de 06h às 22h

Shopping Laranjeiras