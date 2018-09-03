Veja o que funciona na Grande Vitória no feriadão de 7 de setembro

Movimento em supermercado de Vitória Crédito: Bárbara Oliveira

Vitória, no sábado (8), também marca o final de semana. Para comemorar o aniversário da Capital, o Viradão Vitória vai reunir 88 atrações em uma virada cultural histórica, com 30 horas de apresentações no Centro Histórico. Além disso, para o dia do feriado, shoppings e outros comércios da Grande Vitória irão funcionar em horários especiais. O feriado da Independência do Brasil é nesta sexta-feira (7) e, além da folga, o aniversário de 467 anos de, no sábado (8), também marca o final de semana. Para comemorar o aniversário da Capital, o. Além disso, para o dia do feriado, shoppings e outros comércios da Grande Vitória irão funcionar em horários especiais.

O Governo do Estado e o Tribunal de Justiça, por exemplo, vão suspender os serviços das repartições públicas, mantendo apenas os que não permitem parada. Confira como funciona o comércio e serviços públicos na Grande Vitória neste feriadão.

PREFEITURAS

Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que manterá os serviços de plantão durante o feriado. O canal de comunicação que fornece informações e recebe solicitações de serviços e reclamações, o Fala Vitória 156, pode ser acionado durante o feriadão. A Defesa Civil vai realizar plantão 24 horas com atendimentos de emergência pelo número 98818-4432. Dique-Silêncio também vai funcionar em tempo integral.

Os Pronto-Atendimentos (PA's) de São Pedro e da Praia do Suá vão manter o atendimento 24 horas. Já as unidades de saúde não estarão abertas.

Na sexta-feira (7) as unidades da rede municipal de ensino não terão aula. A Casa do Cidadão também não funcionará durante o feriadão e retomará as atividades na segunda-feira (10). Os parques urbanos e naturais da Capital irão funcionar normalmente e a Guarda Municipal também manterá escala de plantão dos agentes comunitários de segurança e agentes de trânsito durante o feriado.

Cariacica

No dia 7 não haverá expediente nas repartições públicas, assim como nas unidades de saúde de Cariacica. Os serviços essenciais serão mantidos.

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil vai funcionar normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7 às 17 horas. A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h. O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199. Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar. O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Guarapari

No Dia da Independência do Brasil, feriado nacional de 7 de setembro, os serviços essenciais vão funcionar normalmente - como os serviços de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h de Ipiranga), serviços de limpeza urbana e coleta de lixo (CODEG - 3361-6512), disque-silêncio (9 9905-6397) e salvamento marítimo (salva vidas).

Serra

No feriado da próxima sexta-feira (7), serviços essenciais vão funcionar. Os serviços de urgência e emergência do UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas. O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone 99517-7869. Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321, das 7 às 2h da manhã. Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.

Animais

Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado. Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem solto na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312. Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. Os telefones são 99951-2321/0800-283-9780, que funciona de 8 às 18 horas.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884 de 7 às 17 horas.

Viana

A Prefeitura de Viana informa que sexta-feira (7) não haverá expediente administrativo na prefeitura e demais repartições públicas municipais. Os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi, o plantão da Defesa Civil e a coleta de lixo, por exemplo, seguem funcionando normalmente. O expediente voltará ao atendimento normal na segunda-feira (10).

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que na próxima sexta-feira (7) não haverá expediente administrativo, nem aulas nas escolas. Mas serviços essenciais, como saúde e limpeza pública, serão mantidos.

GOVERNO DO ESTADO

Nesta sexta-feira (7), feriado nacional de Independência do Brasil, não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo do Estado, com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Na sexta-feira (7) não haverá expediente nas Unidades Judiciárias de Vitória.

SHOPPINGS

Shopping Vila Velha

As lojas e os quiosques do Shopping Vila Velha estarão fechados no feriado do dia 7 de setembro, sexta-feira. A praça de alimentação vai funcionar das 11 às 22 horas. O cinema vai operar de acordo com a programação do Cinemark. O Carrefour, que fica dentro do estabelecimento, ficará fechado.

Shopping Boulevard Vila Velha

Na sexta-feira (7), as lojas estarão fechadas. Já a Praça de Alimentação e as áreas de lazer estarão abertas das 11h às 22h. O supermercado Extrabom, que funciona no local, terá expediente das 11h às 21h. Já os cinemas estarão funcionando normalmente, conforme a programação.

Shopping Norte Sul

Na sexta-feira (7), as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e os quiosques vão funcionar, obrigatoriamente, das 11 às 21 horas. O cinema vai operar normalmente.

No sábado (8), a abertura das lojas será facultativa das 10 ás 14 horas e obrigatória das 14 às 20 horas. A praça de alimentação e os quiosques vão funcionar normalmente as 11 às 21 horas. Neste dia, o cinema também vai operar normalmente.

Shopping Jardins

A Praça de Alimentação vai funcionar normalmente nos dias 7 e 8 de setembro. O Cine Jardins vai operar de acordo com a programação divulgada no site do shopping. Lojas e quiosques estarão fechados no dia 7 e abertos das 14 às 20h no dia 8.

Shopping Praia da Costa

Durante o feriadão, lojas e quiosques terão abertura facultativa das 13 às 21 horas. A Praça de Alimentação funcionará das 11 às 23 horas e o cinema conforme a programação em cartaz.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques terão abertura facultativa das 11 às 21 horas. Praça de Alimentação e lazer das 11 às 22 horas. O cinema será conforme a programação. Além disso, na quinta-feira (6), as lojas de alimentação ficam abertas até as 23 horas. O Shopping funciona normalmente no fim de semana.

Shopping Moxuara

No Shopping Moxuara, as lojas e quiosques têm abertura facultativa das 11 às 21 horas. A Praça de Alimentação e lazer vai funcionar das 11 às 22 horas e o cinema conforme programação em cartaz.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques terão abertura facultativa das 11 às 21 horas.Praça de Alimentação e lazer, das 11 às 22 horas. O Pátio Mestre Álvaro ficará acessível das 11h30 às 00h30 e o cinema conforme a programação.

Shopping Vitória

Sexta-feira (7)

Lojas e estandes estarão fechados. A Praça de Alimentação e Lazer funcionará das 11 às 22 horas. O cinemas vai funcionar conforme horário das sessões. O Centro Médico e Odontológico não vai funcionar.

Sábado (8)

Lojas e estandes têm funcionamento obrigatório das 14 às 21 horas e facultativo de 13 às 14 horas e das 21 às 22 horas. Praça de Alimentação e Lazer vai funcionar das 11 às 22 horas. A programação do cinema funcionará de acordo com os horários das sessões; neste dia, o Centro Médico e Odontológico também estará fechado.

Shopping Laranjeiras

Não haverá expediente na sexta-feira (7).

SUPERMERCADOS

Carone

No dia 7, o supermercado vai funcionar de 8 às 18 horas. No sábado (8), as lojas do município de Vitória também vão abrir de 8 às 18 horas. Nas demais lojas do Estado, o funcionamento será normal.

Extrabom e Extraplus

Sexta-feira (7)

Todas as lojas abertas de 08h às 18h, exceto:

Guarapari: de 8h às 19h.

Plaza: de 8h às 19h.

Boulevard: de 10h às 20h.

Colatina e São Silvano: Fechadas

Sábado (8)

Unidades de Vitória abrirão no horário de 08h às 18h.

SempreTem

No dia 7, o superatacado vai funcionar de 8 às 18 horas. No dia 8, o expediente é normal.

Sexta-feira (7)

As lojas do Ok Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e de Linhares, funcionam das 8h às 18h.

OK Hipermercado, da Reta da Penha, em Vitória e o OK Superatacado do Shopping Moxuara, ficam abertos das 9h às 20h.

Sábado (8)

OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória, funciona das 9h às 20h.