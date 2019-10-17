Veja lista de escolas que terão ensino integral em 2020 no ES

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:27
- Atualizado há 6 anos
O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (17) a implantação da educação integral em mais 28 escolas para 2020 e A Gazeta preparou uma lista das escolas beneficiadas com o modelo a partir de 2020. Confira os colégios, cidades e carga-horária de cada uma na relação abaixo.
Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca
Localizada em Águia Branca, terá carga-horária de 9h30, contanto com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr Jones dos Santos Neves
De Baixo Guandu, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Boa Esperança
Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alvaro Castelo
Localizada em Brejetuba, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato
Unidade de Cachoeiro de Itapemirim, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ary Parreiras
Localizada em Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Saturnino Rangel Mauro
De Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Theodomiro Ribeiro Coelho
Unidade de Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lions Club de Colatina
Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Carolina Pichler
Localizada em Colatina, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lyra Ribeiro Santos
De Guarapari, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr Silva Mello
Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof Antonieta Banhos Fernandes
Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Job Pimentel
Unidade de Mantenópolis, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) PIO XII
Localizada em São Mateus, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jones José do Nascimento
Do município da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Clovis Borges Miguel l
Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dom João Batista da Motta e Albuquerque
Unidade da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Romulo Castello
Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Prof Hilda Miranda
Do município da Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Domingos Perim
Localizada em Venda Nova do Imigrante, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel
Unidade de Viana, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Vila Pavão
Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Florentino Ávidos
Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Geraldo Costa Alves
Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Silvio Rocio
Em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabaioli
Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM)
Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.
