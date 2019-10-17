Ampliação

Veja lista de escolas que terão ensino integral em 2020 no ES

O Governo do Estado anunciou a implantação da educação integral em mais 28 escolas do Estado para o próximo ano

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:27 - Atualizado há 6 anos

sala de aula, escola Crédito: Pixabay

O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (17) a implantação da educação integral em mais 28 escolas para 2020 e A Gazeta preparou uma lista das escolas beneficiadas com o modelo a partir de 2020. Confira os colégios, cidades e carga-horária de cada uma na relação abaixo.

Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca Localizada em Águia Branca, terá carga-horária de 9h30, contanto com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr Jones dos Santos Neves De Baixo Guandu, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Boa Esperança Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alvaro Castelo Localizada em Brejetuba, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato Unidade de Cachoeiro de Itapemirim, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ary Parreiras Localizada em Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Saturnino Rangel Mauro De Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Theodomiro Ribeiro Coelho Unidade de Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lions Club de Colatina Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Carolina Pichler Localizada em Colatina, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lyra Ribeiro Santos De Guarapari, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr Silva Mello Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof Antonieta Banhos Fernandes Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Job Pimentel Unidade de Mantenópolis, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) PIO XII Localizada em São Mateus, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jones José do Nascimento Do município da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Clovis Borges Miguel l Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dom João Batista da Motta e Albuquerque Unidade da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Romulo Castello Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Prof Hilda Miranda Do município da Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Domingos Perim Localizada em Venda Nova do Imigrante, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel Unidade de Viana, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Vila Pavão Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Florentino Ávidos Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Geraldo Costa Alves Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Silvio Rocio Em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabaioli Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta