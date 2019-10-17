Home
Veja lista de escolas que terão ensino integral em 2020 no ES

O Governo do Estado anunciou a implantação da educação integral em mais 28 escolas do Estado para o próximo ano

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:27

 - Atualizado há 6 anos

sala de aula, escola Crédito: Pixabay

O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (17) a implantação da educação integral em mais 28 escolas para 2020 e A Gazeta preparou uma lista das escolas beneficiadas com o modelo a partir de 2020.  Confira os colégios, cidades e carga-horária de cada uma na relação abaixo. 

  • Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Águia Branca

    Localizada em Águia Branca, terá carga-horária de 9h30, contanto com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr Jones dos Santos Neves

    De Baixo Guandu, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Boa Esperança

    Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alvaro Castelo

    Localizada em Brejetuba, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato

    Unidade de Cachoeiro de Itapemirim, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ary Parreiras

    Localizada em Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Saturnino Rangel Mauro

    De Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Theodomiro Ribeiro Coelho

    Unidade de Cariacica, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lions Club de Colatina

    Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Carolina Pichler

    Localizada em Colatina, terá carga-horária de 9h30, contando com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Lyra Ribeiro Santos

    De Guarapari, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

  • Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr Silva Mello

    Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof Antonieta Banhos Fernandes

    Localizada em Guarapari, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Job Pimentel

    Unidade de Mantenópolis, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) PIO XII

    Localizada em São Mateus, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jones José do Nascimento

    Do município da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Clovis Borges Miguel l

    Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dom João Batista da Motta e Albuquerque

    Unidade da Serra, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Romulo Castello

    Localizada na Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Prof Hilda Miranda

    Do município da Serra, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Domingos Perim

    Localizada em Venda Nova do Imigrante, terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel

    Unidade de Viana, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER) de Vila Pavão

    Terá carga-horária de 9h30, com Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Florentino Ávidos

    Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Geraldo Costa Alves

    Localizada em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Silvio Rocio

    Em Vila Velha, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabaioli

    Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

  • Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM)

    Localizada em Vitória, terá 7h de carga-horária, com Ensino Médio e Ensino Técnico.

