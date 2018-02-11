Veja fotos da passagem do Regional da Nair pelo Centro de Vitória

Um dos blocos mais esperados pelos capixabas levou centenas de foliões às ruas do Centro de Vitória, na manhã deste domingo (11). Comemorando 10 anos de existência do grupo e 7 anos de bloco neste carnaval, o Regional da Nair levantou todo mundo com muito samba e marchinhas.
"A Regional nasceu de amigos que queriam se encontrar. Nunca nem passou pela nossa cabeça lá no início que pudesse tomar essa proporção que tomou nos dias de hoje", comenta o jornalista Vitor Lopes, um dos fundadores da roda de samba, em entrevista ao Caderno Dois. Confira abaixo as fotos da folia e comemoração dos 7 anos do bloco.