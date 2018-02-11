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CARNAVAL 2018

Veja fotos da passagem do Regional da Nair pelo Centro de Vitória

Grupo comemora 10 anos de existência e sete de bloco, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 16:10

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 16:10

Um dos blocos mais esperados pelos capixabas levou centenas de foliões às ruas do Centro de Vitória, na manhã deste domingo (11). Comemorando 10 anos de existência do grupo e 7 anos de bloco neste carnaval, o Regional da Nair levantou todo mundo com muito samba e marchinhas.
"A Regional nasceu de amigos que queriam se encontrar. Nunca nem passou pela nossa cabeça lá no início que pudesse tomar essa proporção que tomou nos dias de hoje", comenta o jornalista Vitor Lopes, um dos fundadores da roda de samba, em entrevista ao Caderno Dois. Confira abaixo as fotos da folia e comemoração dos 7 anos do bloco.

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