Veja como fazer parte da Família Real do Carnaval de Vitória

O Rei Momo Arthur Viguini, a rainha Aline Sérgio e as princesas Luiza Abreu Fidelis e Marise Merigueti venceram para participar da Família Real em 2017 Crédito: Marcelo Prest

Carnaval de Vitória está chegando e, quem quiser fazer parte da Família Real da festividade capixaba, deve ficar atento. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) vai fazer o lançamento da mídia das escolas de samba do grupo especial e do grupo A. está chegando e, quem quiser fazer parte da Família Real da festividade capixaba, deve ficar atento. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) vai fazer o lançamento da mídia das escolas de samba do grupo especial e do grupo A.

Espírito Santo e que tenha mais de 18 anos pode participar da seleção. No evento, no dia 16 de janeiro às 19h, vai acontecer um concurso, onde será realizada uma etapa em que o Rei Momo, a Rainha e duas princesas do carnaval serão escolhidos. Qualquer cidadão que more noe que tenha mais de 18 anos pode participar da seleção.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira, dia 15 de janeiro. Para mais informações, entrar em contato com Toninho Lima, pelo número (27) 99824-7032 e Tânia, pelo número (27) 99800-5473.

QUESITOS E PREMIAÇÃO

As características desejáveis dos participantes do concurso são as seguintes: postura, elegância, apresentação, simpatia, desenvoltura e muito samba no pé!

Vitória, será premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha; já as princesas, ganharão R$ 1,5 mil cada uma. Quem ganhar para ser o Rei Momo do Carnaval de, será premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha; já as princesas, ganharão R$ 1,5 mil cada uma.

OBRIGAÇÕES

- É obrigatória a presença da família real duas vezes por semana nos ensaios das escolas de samba de Vitória escolhidos pela Lieges;

- Serão cinco dias de ensaios técnicos, obrigatoriamente a família real precisa estar presente em três ensaios escolhido pela Lieges;

- É obrigatória a presença da família real nos três dias de desfile das escolas de samba de Vitória;

- É proibido ingerir conteúdo alcoólico em dias de apresentações nas agremiações, ensaio técnico e desfiles oficiais;

- Caso haja ausência de um dos integrantes da família real sem justificava previa e escrita, ocorrera multa proporcional na sua remuneração;