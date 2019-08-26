Home
>
Grande Vitória
>
Veja como é a Terceira Ponte por dentro do vão central

Veja como é a Terceira Ponte por dentro do vão central

O Gazeta Online acompanhou um dia de manutenções no interior do local, e técnicos explicaram como identificam a necessidade de reparos

Gazeta Online

Imagem de perfil de Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Colunista / [email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 15:10

 - Atualizado há 6 anos

Periodicamente, a Terceira Ponte — que completou 30 anos neste 23 de agosto— passa por reparos e/ou substituições no pavimento do vão central e nas placas de pavimento rígido que se encontram danificadas.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

> Charge sobre a Terceira Ponte faz 30 anos e continua atual

Todo capixaba certamente já teve que passar pela construção em algum momento, mas nem todo mundo conhece a ponte por dentro. A reportagem do Gazeta Online acompanhou um dia de manutenções no interior do local, e técnicos explicaram como identificam a necessidade de reparos.

> Terceira Ponte: contrato chega ao fim com muitas dívidas

> Terceira Ponte: vamos continuar pagando pedágio?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais