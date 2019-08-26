Reparos e manutenções

Veja como é a Terceira Ponte por dentro do vão central

O Gazeta Online acompanhou um dia de manutenções no interior do local, e técnicos explicaram como identificam a necessidade de reparos

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 15:10 - Atualizado há 6 anos

Periodicamente, a Terceira Ponte — que completou 30 anos neste 23 de agosto— passa por reparos e/ou substituições no pavimento do vão central e nas placas de pavimento rígido que se encontram danificadas.

Todo capixaba certamente já teve que passar pela construção em algum momento, mas nem todo mundo conhece a ponte por dentro. A reportagem do Gazeta Online acompanhou um dia de manutenções no interior do local, e técnicos explicaram como identificam a necessidade de reparos.

