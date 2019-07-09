Inverno

Veja as regiões onde fez mais frio no ES na madrugada desta terça

A menor de todas foi no distrito de Aracê, em Domingo Martins, que marcou 3°C, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

Publicado em 9 de julho de 2019 às 14:12 - Atualizado há 6 anos

1,5°C e geada no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana

A frente fria sobre o Espírito Santo fez com que muitas regiões do Espírito Santo registrassem as menores temperaturas do ano durante a madrugada desta terça-feira (9). A menor de todas foi no distrito de Aracê, em Domingo Martins, que marcou 3°C, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Outras 16 localidades também tiveram as madrugadas mais frias do ano até o momento.

O morador do distrito de Aracê, Vagner Uliana, registrou uma temperatura ainda mais baixa que o Incaper às 6h desta terça-feira. A marca de 1,5°C veio com uma geada que deixou a região das montanhas esbranquiçada.

"Há muitos anos que a gente não registrava uma temperatura assim, deve fazer uns cinco anos ou mais. E até umas 9h o termômetro estava marcado 10°C", afirma.

Outras 16 localidades do ES também marcaram a menor temperatura do ano até agora neste inverno que promete ser de poucas ondas de frio. Apesar disso, o Incaper explica que os registros não podem ser considerados recordes anuais justamente por se tratar de uma estação em que o frio predomina, por isso podem haver quedas ainda maiores ao longo do período.

1,5°C e geada no distrito de Aracê, em Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana

Confira a lista de locais que tiveram as madrugadas mais frias do ano até agora no ES

Aracê 3°C

Venda Nova do Imigrante 5,5°C

Iuna 7,2°C

Afonso Claudio 9,7°C

Marilândia 10,2°C

Cachoeiro de Itapemirim 10,8°C

Sooretama 10,9°

Alegre 11,5°C

Nova Venécia 12,9°C

Ecoporanga 13°C

Mucurici °C

Alfredo Chaves 13,1°C

Linhares 13,8°C

Pinheiro 14,2°C

Vila Velha 14,3°C

São Mateus 14,6°C

O QUE É A GEADA

O Climatempo explica que a geada que se forma e deixas as plantas esbranquiçadas é comum parra regiões serranas e acontece por conta do frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.





