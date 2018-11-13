Veja a previsão do tempo para o feriadão da Proclamação da República

Feriadão chegando, Governo do Estado e algumas prefeituras da Grande Vitória definiram sexta-feira (16) como ponto facultativo, e quem planeja viajar deve ficar atento à previsão do tempo no dia da Proclamação da República, comemorada nesta quinta-feira (15).
De acordo com o instituto Climatempo, na véspera do feriado, na quarta-feira (14), a nebulosidade diminui no Espírito Santo e o tempo deve ficar mais seco e quente. O sol deve aparecer forte em todas as regiões e há possibilidade de chuva no litoral, inclusive em Vitória, principalmente no período da manhã. Mas durante o dia, o sol predomina. No interior do Estado, pode haver apenas pancadas de chuvas passageiras.
FERIADO
Já na quinta-feira (15), no dia do feriado de Proclamação da República, deve ser de sol e calor, segundo o Climatempo. Já o Incaper reforça que pode haver apenas uma chuva passageira no período da manhã no litoral norte capixaba.
A partir da tarde, apenas em alguns trechos da região Sudeste do ES, incluindo o Caparaó e Oeste Serrano, podem cair algumas pancadas de chuva. Nas demais áreas, o sol predomina. Não deve chover na Grande Vitória e os ventos serão moderados. A máxima esperada para o feriado é de 31°C e mínima de 22°C.
NOVA FRENTE FRIA
Uma nova frente fria se aproxima do Estado nesta sexta-feira (16), e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde em todo Espírito Santo. Durante o dia faz sol e calor, como informa o Climatempo.
As áreas de instabilidade ganham força no final de semana e as condições climáticas favorecem as chuvas. Em alguns locais da Grande Vitória e do Centro-sul capixaba pode cair chuva de moderada a forte intensidade, mas não há previsão de chuvas tão fortes como as de semana passada.
A temperatura máxima esperada para o fim de semana é de 27°C e a mínima deve ser de 23°C.