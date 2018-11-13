Veja a previsão do tempo para o feriadão da Proclamação da República

De acordo com o instituto, na véspera do feriado, na quarta-feira (14), a nebulosidade diminui noe o tempo deve ficar mais seco e quente. O sol deve aparecer forte em todas as regiões e há possibilidade de chuva no litoral, inclusive em Vitória, principalmente no período da manhã. Mas durante o dia, o sol predomina. No interior do Estado, pode haver apenas pancadas de chuvas passageiras.