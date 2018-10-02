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Clima

Veja a previsão do tempo no ES para o 1º turno das Eleições 2018

Segundo o site Climatempo, no sábado (6) e no domingo (7) a previsão é de sol e calor em quase todo o Sudeste do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:07

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:07

Urna eletrônica Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
Final de semana agitado e decisivo, capixabas vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente do Brasil no próximo domingo (7). Pensando neste dia atípico, o site Climatempo informou sobre como vai estar o tempo no Espírito Santo nos dias 6 e 7 de outubro.
Segundo o instituto, é certo que não vai ter chuva! No sábado (6), o sol aparecerá forte e vai fazer calor em quase todo o Sudeste do país. Todo leste e sul de São Paulo, a Zona da Mata Mineira, os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo terão muita nebulosidade e temperatura amena.
> Eleições: seu local de votação pode ter mudado (e você não sabe)
Já no domingo (7), o ar deve ficar mais seco em grande parte da Região. O sol vai voltar forte e predominar em todo o Estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na maioria das áreas de Minas Gerais. O site afirmou, ainda, que os eleitores das regiões metropolitanas de Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não terão problemas com a chuva. O tempo fica seco e faz calor.

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