Veja a previsão do tempo no ES para o 1º turno das Eleições 2018

Já no domingo (7), o ar deve ficar mais seco em grande parte da Região. O sol vai voltar forte e predominar em todo o Estado do, no Espírito Santo e na maioria das áreas de Minas Gerais. O site afirmou, ainda, que os eleitores das regiões metropolitanas de Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não terão problemas com a chuva. O tempo fica seco e faz calor.