Veja 17 reclamações inusitadas já feitas ao Procon do Espírito Santo

Algumas reclamações, apesar de curiosas, têm respaldo jurídico Crédito: Arabson

Quando o consumidor se sente lesado em uma compra ou na contratação de um serviço é comum que ele procure o Procon na tentativa de reverter o prejuízo. Mas, por vezes, o órgão de defesa do consumidor recebe reclamações, no mínimo, curiosas. Um cafezinho caro, uma macumba que não deu certo, o time que perdeu, os ar-condicionado do trabalho, o remédio que não fez efeito e até a dificuldade para acertar os números da Mega-Sena... Acredite! Tudo isso (e muito mais) já foi alvo de reclamação no Procon do Espírito Santo.

"Quando é cumprimento de oferta, a gente sempre vai buscar a loja, a empresa, para que o consumidor seja atendido. Algumas situações são inusitadas e não permitem que o Procon faça algo, quando o objeto é ilícito - como plágio de um trabalho de faculdade - não tem como a gente ajudar. Mas algumas reclamações, apesar de serem curiosas, têm respaldo jurídico", afirma a diretora do Procon estadual, Denize Izaita.

Outros casos nem passaram pela triagem do Procon, uma vez que o órgão não faz registros do que não configura relação de consumo.

AS 17 SITUAÇÕES BIZARRAS NO ES

1. Macumba malsucedida

Uma consumidora compareceu à unidade móvel do Procon para reclamar que contratou serviços por meio de um site que prometia serviços de "macumba online". Ela selecionou alguns trabalhos que a interessavam e não sabia que a cobrança era por item. Foi surpreendida com a cobrança de R$ 3.266,32 e não teve o resultado esperado. O marido não voltou para ela, engordou 42 kg, a amante do marido engravidou e a consumidora ficou desempregada. O Procon registrou a reclamação e a empresa efetuou a devolução do valor.

"Pelo conjunto, essa foi a situação mais curiosa que nós já tivemos aqui no Procon. O prometido não aconteceu. Ela pediu o dinheiro de volta e recebeu. É difícil ter o dinheiro de volta em sites que não são confiáveis. Muitas vezes quando você retorna ao site, o endereço mudou e você nem sempre consegue acessar de novo. Cuidado redobrado nas compras pela internet. A chance de fraude é muito grande", alerta Denize Izaita.

2. Vasco rebaixado

Um consumidor enviou uma mensagem para o atendimento eletrônico do Procon reclamando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Após a desclassificação do Vasco e derrota do time para o Curitiba, em partida pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor ficou indignado porque o juiz deixou de marcar um pênalti e enviou uma reclamação ao Procon solicitando que o jogo fosse cancelado, que o Vasco ganhasse os pontos e não fosse rebaixado para a segunda divisão. O consumidor alegou que o fato lhe causou sofrimento e dor.

Crédito: Divulgação/Lancenet

3. Pesos fora do lugar

O consumidor que frequenta uma academia enviou uma mensagem para o Atendimento Eletrônico do Procon-ES questionando se o aluno é obrigado a guardar os pesos e anilhas depois de treinar.

Crédito: Eduardo Dias

4. Cafezinho caro

Um consumidor reclamou no Procon que foi ao shopping - onde pretendia gastar cerca de R$ 600,00 em compras de roupas -, mas foi embora pelo cafezinho. Antes de comprar, ele optou por tomar um café que custava R$4,50. Diante disto, resolveu ir embora do shopping pelos valores exorbitantes e exploradores. O consumidor alegou que dinheiro para ele não é problema, mas se indignou com o desrespeito do preço alto para os clientes.

Cafézinho por R$ 4,50 já motivou reclamação no Procon Crédito: Pixabat

5. Escola mudou de endereço

A consumidora enviou uma mensagem para o atendimento eletrônico do Procon em busca de esclarecimentos. A mulher informou que a escola particular dos filhos mudou de endereço no meio do ano, o que a impossibilitou levá-los a pé para a escola devido à distância. A consumidora queria saber se poderia pedir auxílio-transporte para a instituição de ensino.

6. Ajuste em vestido para pressionar compra

O consumidor enviou uma reclamação ao Procon informando que a namorada foi a uma loja com a intenção de comprar um vestido e que em nenhum momento foi-lhe informado o preço da peça pela atendente. O vestido precisou de um ajuste, autorizado pela namorada do consumidor. Depois do corte do vestido, foi-lhe informado o preço que, segundo o consumidor, não estava dentro do orçamento. O consumidor acredita que eles foram induzidos a comprar o vestido.

7. Sem camisa no trabalho

Consumidor ligou para o telefone 151 pedindo orientações. Informou que o ar-condicionado do seu local de trabalho estava com defeito, por esse motivo ele tirou a camisa e a empresa queria mandá-lo embora por justa causa.

Crédito: Divulgação

8. Viagra com 'defeito'

O consumidor de 67 anos registrou uma reclamação sobre um medicamento Viagra que não produziu qualquer efeito quando ingerido. Esclareceu que o produto foi adquirido em farmácia, tinha prescrição médica e que já utilizava o medicamento há algum tempo. Ele constatou que, ao lado da caixa do medicamento não possuía o selo de segurança. Esclareceu, então, que o campo é destinado à raspagem por moeda, contudo, mesmo seguindo as instruções, o código não apareceu.

Crédito: Reprodução

9. Cliente não atende as ligações

Uma revendedora de cosméticos pediu ajuda do Procon, pois não conseguia receber da sua cliente a quantia de R$ 355,00. Queixou-se que a cliente nem atendia as ligações.

10. Plágio descoberto por professor

Um estudante foi ao Procon para reclamar pois comprou uma monografia plagiada e foi descoberto pela banca de professores, que o reprovou. Ele queria saber se tinha como conseguir o dinheiro de volta (o valor pago pela monografia). O rapaz nem chegou a passar pela triagem do Procon, uma vez que o órgão não registra casos que não configuram relação de consumo.

11. Por que nunca ganho na Mega-Sena?

A consumidora foi até o Procon reclamar que há 20 anos joga, semanalmente, na Mega-Sena, mas nunca ganha. Ela achou isso um absurdo.

Crédito: Reprodução

12. Banheiro sem papel higiênico

O cliente de uma loja de departamento foi ao Procon reclamar que teve que usar o banheiro da loja, mas ficou surpreso e indignado por não ter papel higiênico.

Crédito: Pixabay

13. Brinde recusado

O consumidor foi ao Procon fazer uma reclamação, pois comprou um produto na internet e recebeu um outro produto por engano (extensor peniano). A empresa disse que mandaria o produto correto e que ele poderia ficar com o extensor peniano como brinde. O consumidor ficou indignado porque ele dizia que não precisava do produto e queria devolver de qualquer maneira.

14. Troca de passarinho

O consumidor ligou para o Procon para reclamar que comprou um passarinho em um pet shop e dias depois o animalzinho morreu. Ele queria realizar a troca do produto.

15. Gravidez indesejada

A consumidora reclamou que deixou sua cadelinha no pet shop e, dias depois, a cachorrinha estava prenha. Ela exigia do pet shop uma indenização, já que ela não esperava por esse acontecimento.

16. Chapinha queimada

A consumidora reclamou que levou sua chapinha ao motel, mas que ela foi queimada, uma vez que a voltagem do motel era 220v e a da chapinha era 110v.

Crédito: Reprodução

17. Fraude no curso de hacker