'Veio uma pancada forte e caímos no chão', diz jovem que sobreviveu a raio

Eliabe Nascimento sobreviveu ao raio Crédito: Reprodução/Facebook

"Não estava chovendo, estava apenas trovejando e relampejando. Paramos para conversar, de repente veio uma pancada forte e caímos no chão." As lembranças assustam Eliabe Nascimento Rodrigues, de 26 anos. Ainda parece inacreditável que ele tenha sobrevivido. Na última quarta-feira (20), ele seguia para a casa na namorada quando acabou atingido por um raio na Rodovia Leste Oeste , em Cariacica. O colega dele, Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, que estava no mesmo local, mão resistiu e morreu.

Eu morei naquele bairro durante seis anos, ele (Joel) me reconheceu e paramos para conversar. Eu estava na calçada, em cima da bicicleta e ele em pé na pista. O tempo mudou de repente, sentimos uma pancada forte e caímos no chão. Desmaiei e acordei logo depois. Quando abri os olhos, tentei ficar de pé e não consegui. Tentei gritar e também não consegui. A cabeça doía muito. O máximo que consegui foi sentar e acenar com os braços pedindo ajuda para os carros que passavam. Quando acordei, ele (Joel) ainda estava respirando, mas não conseguia mexer o corpo Eliabe Nascimento Rodrigues, de 26 anos

No tempo que se seguiu, a chuva apareceu e a ambulância chegou a tempo de encontrar Joel ainda vivo, embora com respiração fraca. Eliabe foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, de onde recebeu alta na manhã desta quinta-feira (21), mas o colega não teve a mesma sorte.

"Mesmo se a ambulância tivesse chegado antes não daria tempo de salvar ele (Joel). Ele estava respirando quando eu acordei, mas ele não conseguia mover o corpo. Fizeram massagem no corpo dele, mas a respiração estava cada vez mais fraca. Foi um susto enorme, agora tenho que agradecer muito a Deus por estar vivo. Estou bem, me recuperando. Só com um pouco de dor no corpo, mas estou bem melhor", afirma.

Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, não teve a mesma sorte de Eliabe e morreu Crédito: Patrícia Scalzer

BICICLETA SALVADORA

Os médicos contaram para a família que foi a bicicleta que ajudou Eliabe a sobreviver . O pneu de borracha reteve o impacto e fez o raio chegar com menos força ao corpo do rapaz.

"Eu estava em cima da bicicleta, o pneu isolou o raio e aí não pegou com força total no meu corpo. Como ele (Joel) estava na pista, em pé, o raio ficou todo no corpo dele. Eu estava na calçada, caí em cima da bicicleta", detalha.

Eliabe está acostumado a fazer aquele trajeto de bicicleta. É o jeito mais rápido de sair de Vila Velha , onde mora, e chegar até a casa da namorada, em Cariacica . O caminho de ônibus leva o dobro do tempo, mas depois do susto, e apesar da "magrela" ter ajudado a salvar sua vida, ele pretende trocar a bike pelo ônibus.