'Veio uma pancada forte e caímos no chão', diz jovem que sobreviveu a raio

"Não estava chovendo, estava apenas trovejando e relampejando. Paramos para conversar, de repente veio uma pancada forte e caímos no chão." As lembranças assustam Eliabe Nascimento Rodrigues, de 26 anos. Ainda parece inacreditável que ele tenha sobrevivido. Na última quarta-feira (20), ele seguia para a casa na namorada quando acabou atingido por um raio na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica. O colega dele, Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, que estava no mesmo local, mão resistiu e morreu.
Eu morei naquele bairro durante seis anos, ele (Joel) me reconheceu e paramos para conversar. Eu estava na calçada, em cima da bicicleta e ele em pé na pista. O tempo mudou de repente, sentimos uma pancada forte e caímos no chão. Desmaiei e acordei logo depois. Quando abri os olhos, tentei ficar de pé e não consegui. Tentei gritar e também não consegui. A cabeça doía muito. O máximo que consegui foi sentar e acenar com os braços pedindo ajuda para os carros que passavam. Quando acordei, ele (Joel) ainda estava respirando, mas não conseguia mexer o corpo
No tempo que se seguiu, a chuva apareceu e a ambulância chegou a tempo de encontrar Joel ainda vivo, embora com respiração fraca. Eliabe foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, de onde recebeu alta na manhã desta quinta-feira (21), mas o colega não teve a mesma sorte.
"Mesmo se a ambulância tivesse chegado antes não daria tempo de salvar ele (Joel). Ele estava respirando quando eu acordei, mas ele não conseguia mover o corpo. Fizeram massagem no corpo dele, mas a respiração estava cada vez mais fraca. Foi um susto enorme, agora tenho que agradecer muito a Deus por estar vivo. Estou bem, me recuperando. Só com um pouco de dor no corpo, mas estou bem melhor", afirma.
BICICLETA SALVADORA
Os médicos contaram para a família que foi a bicicleta que ajudou Eliabe a sobreviver. O pneu de borracha reteve o impacto e fez o raio chegar com menos força ao corpo do rapaz.
"Eu estava em cima da bicicleta, o pneu isolou o raio e aí não pegou com força total no meu corpo. Como ele (Joel) estava na pista, em pé, o raio ficou todo no corpo dele. Eu estava na calçada, caí em cima da bicicleta", detalha.
Eliabe está acostumado a fazer aquele trajeto de bicicleta. É o jeito mais rápido de sair de Vila Velha, onde mora, e chegar até a casa da namorada, em Cariacica. O caminho de ônibus leva o dobro do tempo, mas depois do susto, e apesar da "magrela" ter ajudado a salvar sua vida, ele pretende trocar a bike pelo ônibus.
"Vou evitar sair muito de bicicleta, vou encarar mais ônibus agora. Quando sai de casa, tinha sol, sinal nenhum de chuva, escureceu de uma vez. Só parei porque acabei encontrando com o Joel ali, mas ali onde eu estava, eu não ia voltar, estava mais perto da casa dela do que da minha. De bicicleta gasto 40 minutos, uma hora até a casa dela, de ônibus, como dá muita volta, é pelo menos duas horas. Mas agora prefiro não arriscar e ir de ônibus", revelou.