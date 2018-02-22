Veículos da Guarda Municipal vão a leilão em Vitória

Carros da Guarda Municipal de Vitória vão a leilão Crédito: Leonardo Silveira

Veículos da Guarda Municipal de Vitória serão leiloados pela Prefeitura no próximo dia 7 de março, às 15 horas, no auditório da sede do executivo. Com lances mínimos que vão de R$ 1.047,00 a R$ 7.489,00, o leilão será na modalidade presencial e do tipo maior lance.

No total, serão disponibilizados 23 lotes. Sendo arrematados, o valor volta para os cofres públicos municipais, via Fundo Municipal de Segurança Urbana, para aplicação em investimentos na área. O leilão será realizado pela Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges).

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem se cadastrar de forma online ou presencial conforme consta em edital. Os arrematantes presentes no leilão deverão efetuar, no ato da arrematação, a título de sinal, o pagamento no valor equivalente a 20% do lance vencedor, por meio de depósito bancário identificado.

A inscrição será feita pelo site , entre 26 de fevereiro e 6 de março e no dia 7, até as 14 horas.

Inscrição presencial

Para inscrição presencial, o interessado deverá comparecer à sala do antigo gabinete da Secretaria Municipal de Administração (procurar Davi Mendes, no telefone 3382-6183), localizada no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, bloco B, 2º andar, Bento Ferreira, de 26 de fevereiro a 6 de março, das 13 às 17 horas. Também será possível realizar a inscrição no dia do evento, das 12 às 14 horas, na sala de Licitações da Subsecretaria de Gestão Administrativa.

O interessado deve estar munido de cópias simples, acompanhados dos originais, ou de cópias autenticadas em Cartório dos seguintes documentos: Identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoa física. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Contrato Social ou Estatuto Social em vigor devidamente registrado e acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de pessoa jurídica, bem como Cédula de Identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal da empresa. Certidão Negativa Fiscal do Município de Vitória válida em nome do proponente.

VISITA

Todos os lotes estão disponíveis para visitação no depósito da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, na avenida João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra (em frente ao Shopping Mestre Álvaro). É preciso agendar a visitação, no período de 26 de fevereiro a 6 de março, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, e no dia 7, das 8 às 11 horas. Os interessados deverão entrar em contato com a Coordenação de Almoxarifado (Fábio Dias), através do telefone (27) 3382-6398, para agendamento da