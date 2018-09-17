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US$ 25 mil

Vaquinha para trazer corpo de capixaba atacado por tubarão atinge meta

Arthur Medici, de 26 anos, morreu após ser mordido em Newcomb Hollow Beaching, em Massachusetts
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 10:26

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 10:26

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online
A vaquinha para arrecadar fundos com o objetivo de trazer o corpo do capixaba Arthur Medici, de 26 anos, morto por um tubarão nos Estados Unidos, já passa de 25 mil dólares. O dinheiro vai custear o embalsamento e o translado do corpo para o Brasil.
Segundo o padrasto da vítima, Márcio Araújo Passos, em entrevista ao Gazeta Online, a estimativa inicial era de que seriam gastos 15 mil dólares, mas a meta foi alterada no site da vaquinha para 25 mil dólares e foi atingida em menos de 24 horas no ar. 448 pessoas fizeram doações na plataforma online. 
A campanha foi organizada em um site americano por familiares da noiva de Arthur e amigos da família. O corpo de Arthur segue no Hospital Cape Cod, onde o rapaz foi socorrido, e vai passar por uma autópsia e só depois será encaminhado para a funerária, em Boston.
> "Surfava desde criança", diz padrasto de capixaba morto por tubarão
Segundo o padrasto da vítima, a liberação do translado do corpo para o Brasil pode demorar cerca de quatro dias. A família tenta, com o apoio do consulado, agilizar o processo. 
ENTENDA O CASO 
O jovem capixaba de 26 anos, que estava morando em Massachusetts, nos Estados Unidos, morreu no sábado (15) após ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, extremo leste do estado, um um dos pontos turísticos mais visitados dos EUA durante os meses de verão. O ataque aconteceu por volta do meio-dia na área do Parque Nacional de Newcomb Hollow Beaching. Arthur Medici chegou a ser socorrido para o Hospital Cape Cod, mas não resistiu aos ferimentos.
>Imprensa americana repercute morte de capixaba por ataque de tubarão
Segundo o site Sunday Express, testemunhas afirmaram ter visto Arthur na praia, acompanhado de outro homem, que seria o cunhado dele, quando o ataque aconteceu. A informação foi confirmada pelo Gazeta Online junto a uma amiga da família, Patrícia Kelli Silva, que está amparando a mãe de Arthur nesse momento difícil.
Segundo Patrícia, Arthur é de Vila Velha, morava sozinho nos EUA, e estava noivo. Uma prima dele, que também mora nos Estados Unidos, está resolvendo as questões burocráticas para liberação do corpo.
ÉPOCA COM MAIS TUBARÕES
De acordo com o site Sunday Express, houve um aumento nos avistamentos de tubarões na área, já que é um local onde as focas cinzentas também circulam nesta época do ano. Um especialista em tubarões ouvido pela publicação afirmou que os ataques de tubarão no verão são uma conseqüência direta de mais pessoas e mais animais na água.
VÍDEO MOSTRA SOCORRO
ÚLTIMO ATAQUE EM 1936
No entanto, o último ataque de tubarão na região foi em 1936, quando um jovem de 16 anos foi mordido. Por causa do risco de ataques, o Serviço Nacional de Parques dos EUA fechou as praias por pelo menos uma hora cerca de 25 vezes este ano, o dobro da média anual.
No local do ataque há uma placa recomentando os banhistas a nadarem próximo da costa costa e com água na altura da cintura.
Jovem capixaba morre após ser atacado por tubarão em praia dos EUA
 
Placa alertando para o risco de ataque de tubarões no local Crédito: WBZ-TV)

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