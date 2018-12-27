Valores de pedágio da Terceira Ponte e Rodovia Sol serão mantidos

Crédito: Reinaldo Filho

Pelo segundo ano consecutivo, o pedágio cobrado na Terceira Ponte e o da Rodovia do Sol, em Guarapari, não terão seus valores alterados. Vão ser mantidas as tarifas de R$ 2 na ponte e R$ 9 na Praça Praia Sol durante o ano de 2019. O anúncio foi feito pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) na tarde desta quinta-feira (27).

Pesaram na decisão da Agência de manter a mesma tarifa alguns fatores. Dois deles elevariam a tarifa: o reajuste inflacionário do período (ano) que foi de 5,98% e ainda o desembolso da concessionária Rodosol na quitação de imóveis desapropriados em favor do Estado. Desde o ano passado, por decisão judicial, a empresa foi autorizada a receber os valores referentes a estes pagamentos. Um desembolso em 2018 de R$ 2,2 milhões destinados a indenizar os donos dos imóveis localizados às margens da rodovia e que tiveram seus terrenos desapropriados para a execução das obras de duplicação e de criação do Contorno de Guarapari.

Por outro lado, ao longo do último ano, a concessionária teve redução de custos com empregados, como é o caso, por exemplo da não-cobrança de pedágio no sentido Vitória-Vila Velha . Várias cabines deixaram de funcionar neste sentido.

Outro ponto é que a Arsp também constatou o atraso da Rodosol na instalação de painéis eletrônicos. Desde 2009, ela deixou de manter dois Painéis de Mensagens Variáveis na Rodovia do Sol e instalou equipamentos na Terceira Ponte que não atendem integralmente as especificações exigidas em contrato.

A Agência, além de reverter para os usuários o proveito econômico obtido pela concessionária com esta conduta omissiva - não instalação dos painéis -, determinou a substituição dos equipamentos da ponte e a instalação de novos painéis na Rodovia ainda em 2019, sob pena de aplicação de novas sanções Diretor-geral da Arsp, Julio Castiglioni

Por último, pesou ainda contra o reajuste tarifário, o redutor adotado pela agência no ano passado na tarifa e que terá validade até o final do contrato, em 2023. Na ocasião a Agência constatou o atraso da concessionária na execução de obras de conservação do pavimento asfáltico da rodovia. Diante disso, a Arsp calculou um desconto tarifário que já fora aplicado no último ano e que, em 2019, voltou a ser aplicado em favor dos usuários. O redutor aplicado este ano foi de 5,83%.

Em decorrência de todos estes fatores foi decido pela manutenção das tarifas de pedágio nos mesmo valores cobrado atualmente. "Beneficiando os usuários capixabas, que não sofrerão o impacto inflacionário do período. Assim, resta preservada a atual tabela de preços, devendo a concessionária observá-la durante todo o ano de 2019", destacou Castiglioni.

De acordo com a diretora técnica da Agência, Kátia Muniz Côco, a manutenção da tarifa não pode ser considerada um congelamento tarifário. "Tais preços são resultantes de estudo tarifário desenvolvido pela Arsp e que contempla a recomposição das perdas inflacionárias, mas que incluem também outros eventos que vinham causando desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato", relatou.