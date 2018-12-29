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Réveillon

Vai dar sol ou chuva no réveillon? Veja previsão para o ES

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 21:00
Crédito: Pixabay
No último dia do ano, na próxima segunda-feira (31), os capixabas devem se precaver para curtir o Ano-Novo, pois a chuva deve permanecer no Espírito Santo, de acordo com o Climatempo. Ainda há risco de chuva na hora da virada.
> Confira a programação do réveillon nas praias do Litoral Sul capixaba
No dia 31, o dia será de sol pela manhã, com aumento de nuvens e pancadas de chuva, com raios, no período da tarde e também nas primeiras horas da noite. 
> Para a festa da virada, aprenda a fotografar fogos de artifício
Já no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, o ar fica mais seco e as praias capixabas começam o Ano-Novo com muito sol e calor.

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