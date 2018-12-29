Vai dar sol ou chuva no réveillon? Veja previsão para o ES

No último dia do ano, na próxima segunda-feira (31), os capixabas devem se precaver para curtir o Ano-Novo, pois a chuva deve permanecer no Espírito Santo, de acordo com o Climatempo. Ainda há risco de chuva na hora da virada.
No dia 31, o dia será de sol pela manhã, com aumento de nuvens e pancadas de chuva, com raios, no período da tarde e também nas primeiras horas da noite.
Já no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, o ar fica mais seco e as praias capixabas começam o Ano-Novo com muito sol e calor.