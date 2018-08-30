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Saúde

Vacinação no ES: prefeituras fazem novo Dia D contra pólio e sarampo

Veja horários disponíveis e leve as crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 17:46

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 17:46

Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil
Neste fim de semana, no dia 1º e 2 de setembro, as prefeituras de Cariacica, Vila Velha e Serra vão realizar mais um Dia D em combate ao sarampo e a poliomielite. Esta será mais uma oportunidade para os pais e responsáveis levarem as crianças de um ano e menores de cinco anos de idade para tomarem a dose e serem imunizadas contra as doenças.
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que as unidades de saúde de Bela Aurora, Cariacica Sede, Itapemirim, Itaquari, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Rio Marinho e Santa Fé vão funcionar das 8 às 17 horas neste sábado (1). 15.616 doses das vacinas já foram aplicadas na cidade, o que corresponde a 72,2% do público alvo de Cariacica, que é de 21.624 crianças.
Até sexta-feira (31), as doses estão disponíveis das 7h30 às 15h30, nas unidades de saúde de Alto Lage, Bela Aurora, Bela Vista, Cariacica Sede, Itapemirim, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Nova Brasília (das 7h30 às 12h), Nova Canaã, Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Já a Prefeitura de Vila Velha informou que o público alvo da campanha nacional contra o sarampo e a paralisia infantil na cidade é de 22.281 crianças na faixa etária especificada. A meta de cobertura a ser atingida é de 95%. O município já atingiu 85% de cobertura para o sarampo e 86,61% para a poliomielite.
A vacinação será realizada em dois postos volantes que funcionarão nos shoppings Boulevard, em Itaparica, e Praia da Costa, das 10 às 22h. Até sexta-feira (31) a campanha prossegue nas unidades de saúde do município  exceto Prainha e Jardim Colorado  das 7h30 às 16h.
PREFEITURA DA SERRA
O município da Serra já vacinou mais de 60% de seu público-alvo, que é em torno de 27.200 crianças. Neste sábado (1º), as unidades de saúde de Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Sede, Serra Dourada, Jacaraípe, Eldorado e Parque Residencial Laranjeiras estarão abertas das 8 às 16 horas com o intuito de imunizar uma quantidade maior de crianças.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Em Vitória, 13.463 crianças já foram imunizadas contra as doenças em questão - 84,66% do público alvo da campanha, e 13.104 crianças contra sarampo, representando 82,40% dos pequenos que precisam se imunizar. Os números proporcionais no município estão acima da média nacional, que é de 77%.
A assessoria do órgão informou ao Gazeta Online que não será necessário um novo Dia D para imunizar as crianças da capital do Espírito Santo. A Prefeitura pretende "bater" ou até superar a meta ainda nesta sexta (31), último dia da campanha.
Vacinação no ES - prefeituras fazem novo Dia D contra pólio e sarampo

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