Vacinação contra a gripe começa nesta segunda; saiba onde encontrar

Começa nesta segunda-feira (23) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e, até o dia 1º de junho, as doses serão oferecidas nas unidades de saúde de todo país. Na Grande Vitória, a novidade fica por conta da Capital, que vai disponibilizar o agendamento on-line para as pessoas que quiserem se vacinar com data e hora marcadas.
Além dessa opção, a população ainda pode ir a um dos 28 postos de saúde, de 8h às 16h, sem ter agendado o atendimento, segundo a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa. A gente oferece o conforto do agendamento online para a população, mas os moradores de Vitória também podem ir às unidades de saúde sem marcar horário e se vacinarem na hora.
Quem quiser marcar um horário para tomar a vacina deve acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br. Nesse endereço, é preciso clicar na aba Escolha o serviço, selecionar a categoria Saúde e, em Selecione o Serviço, clicar sobre o grupo de vacinação no qual o paciente se encaixa. O agendamento online já está disponível.
Postos volantes
Vila Velha também já está pronta para começar a vacinação hoje. A imunização vai acontecer nas unidades de saúde do município (exceto as de Paul e da Prainha), de 8h às 17h. Além disso, o município também vai ofertar postos móveis, que vão ser estabelecidos em igrejas.
A coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Vila Velha, Roseane Coelho Boldrini, explica como funcionará esse esquema fora dos postos de saúde. Os pontos estratégicos funcionarão de 8h às 11h. Nesses locais, serão vacinados apenas adultos. As crianças deverão ser levadas para as unidades de saúde.
Na Serra, a vacinação vai acontecer nas 38 unidades e nas seis regionais de saúde do município. Nas regionais, o horário de atendimento é de 7h30 às 16h30, de segunda a sexta. Já nas unidades, a imunização vai ocorrer de acordo com o horário de funcionamento das salas de vacinação de cada uma delas.
Em Cariacica, serão 17 unidades de saúde que vão ofertar a vacinação para a população. Os pacientes podem tomar a vacina de segunda a sexta, das 7h30 às 15h30.
Três vírus
Este ano, na rede pública, a imunização contra a gripe é feita com doses trivalentes, que protegem contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Já an rede privada, é possível encontrar doses quadrivalentes, que também protegem de mais um tipo de inluenza B.
Durante a campanha, o foco de imunização, estabelecido pelo Ministério da Saúde, contempla um grupo prioritário composto por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, adolescentes e presos.
SAIBA MAIS
Vitória
Horário
Segunda a sexta, de 8h às 16h, nas unidades de saúde.
Agendamento on-line
No site agendamento.vitoria.es.gov.br. Nesse endereço, é preciso clicar na aba Escolha o serviço, selecionar a categoria Saúde e, em Selecione o Serviço, clicar sobre o grupo de vacinação no qual o paciente se encaixa.
Vila Velha
Horário
Segunda a sexta, 8h às 17h, nas unidades de saúde (exceto Paul e Prainha)
Postos Volantes
Santuário de Vila Velha (Centro), na quinta-feira; Igreja Batista da Orla (Itapuã), na sexta-feira; Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Praia da Costa), no dia 02 de maio; Primeira Igreja Batista Praia da Costa, no dia 03 de maio; Igreja Católica Bom Pastor (Praia da Costa), no dia 08 de maio.
Serra
Horário
Segunda a sexta, das 7h30 às 16h30, nas unidades e nas regionais de saúde do município.
Cariacica
Horário
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, nas unidades de saúde do município.
Público-alvo
Durante a campanha, o foco de imunização, estabelecido pelo Ministério da Saúde, contempla um grupo prioritário composto por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, adolescentes e adultos presos.