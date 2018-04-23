Vacinação contra a gripe começa nesta segunda; saiba onde encontrar

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari

Começa nesta segunda-feira (23) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e, até o dia 1º de junho, as doses serão oferecidas nas unidades de saúde de todo país. Na Grande Vitória, a novidade fica por conta da Capital, que vai disponibilizar o agendamento on-line para as pessoas que quiserem se vacinar com data e hora marcadas.

Além dessa opção, a população ainda pode ir a um dos 28 postos de saúde, de 8h às 16h, sem ter agendado o atendimento, segundo a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa. A gente oferece o conforto do agendamento online para a população, mas os moradores de Vitória também podem ir às unidades de saúde sem marcar horário e se vacinarem na hora.

Quem quiser marcar um horário para tomar a vacina deve acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br. Nesse endereço, é preciso clicar na aba Escolha o serviço, selecionar a categoria Saúde e, em Selecione o Serviço, clicar sobre o grupo de vacinação no qual o paciente se encaixa. O agendamento online já está disponível.

Postos volantes

Vila Velha também já está pronta para começar a vacinação hoje. A imunização vai acontecer nas unidades de saúde do município (exceto as de Paul e da Prainha), de 8h às 17h. Além disso, o município também vai ofertar postos móveis, que vão ser estabelecidos em igrejas.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Vila Velha, Roseane Coelho Boldrini, explica como funcionará esse esquema fora dos postos de saúde. Os pontos estratégicos funcionarão de 8h às 11h. Nesses locais, serão vacinados apenas adultos. As crianças deverão ser levadas para as unidades de saúde.

Na Serra, a vacinação vai acontecer nas 38 unidades e nas seis regionais de saúde do município. Nas regionais, o horário de atendimento é de 7h30 às 16h30, de segunda a sexta. Já nas unidades, a imunização vai ocorrer de acordo com o horário de funcionamento das salas de vacinação de cada uma delas.

Em Cariacica, serão 17 unidades de saúde que vão ofertar a vacinação para a população. Os pacientes podem tomar a vacina de segunda a sexta, das 7h30 às 15h30.

Três vírus

Este ano, na rede pública, a imunização contra a gripe é feita com doses trivalentes, que protegem contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Já an rede privada, é possível encontrar doses quadrivalentes, que também protegem de mais um tipo de inluenza B.

Durante a campanha, o foco de imunização, estabelecido pelo Ministério da Saúde, contempla um grupo prioritário composto por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, adolescentes e presos.

SAIBA MAIS

Vitória

Horário

Segunda a sexta, de 8h às 16h, nas unidades de saúde.

Agendamento on-line

No site agendamento.vitoria.es.gov.br. Nesse endereço, é preciso clicar na aba Escolha o serviço, selecionar a categoria Saúde e, em Selecione o Serviço, clicar sobre o grupo de vacinação no qual o paciente se encaixa.

Vila Velha

Horário

Segunda a sexta, 8h às 17h, nas unidades de saúde (exceto Paul e Prainha)

Postos Volantes

Santuário de Vila Velha (Centro), na quinta-feira; Igreja Batista da Orla (Itapuã), na sexta-feira; Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Praia da Costa), no dia 02 de maio; Primeira Igreja Batista Praia da Costa, no dia 03 de maio; Igreja Católica Bom Pastor (Praia da Costa), no dia 08 de maio.

Serra

Horário

Segunda a sexta, das 7h30 às 16h30, nas unidades e nas regionais de saúde do município.

Cariacica

Horário

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, nas unidades de saúde do município.

Público-alvo