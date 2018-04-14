Vacina dos postos protege contra gripe que causou surto nos EUA

A médica Mariana Guzzo se imuniza todos os anos contra a gripe na rede particular e leva o filho Lorenzo, 3. O marido também se vacina Crédito: Marcelo Prest - GZ

Começa no próximo dia 23 a campanha de vacinação contra a gripe. Neste ano, a vacina oferecida nos postos de saúde imuniza contra a H3N2, conhecida como supergripe que, só nos Estados Unidos, infectou mais de 47 mil pessoas e provocou diversas mortes, principalmente de crianças e idosos no último inverno na região.

No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, já foram registradas 20 mortes causadas pelo vírus H3N2 este ano. Enquanto o vírus H1N1 fez seis vítimas fatais.

As vacinas oferecidas nas redes pública e particular tem diferenças: a primeira é tríplice viral, protegendo contra três tipos de vírus, já a segunda é tetra viral, imunizando a pessoa de quatro vírus. Mas ambas defendem o organismo contra o H3N2, a supergripe.

A médica infectologista Rubia Miossi detalha a diferença entre as doses do Sistema Único de Saúde (SUS) e das clínicas particulares. Na vacina do SUS são três tipos de vírus: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e um sorotipo de Influenza B. Já a vacina da rede particular tem todos esses vírus mais um sorotipo da influenza B, descreve.

Os postos de saúde disponibilizam a vacina apenas para pessoas que estão nos grupos prioritários. Mas na rede privada qualquer pessoa pode se imunizar por R$ 100 a dose.

DIA D

As vacinas da rede pública serão aplicadas nas unidade básicas de saúde conforme programação de cada município.

O dia D de vacinação será em 12 de maio, mas a população tem até 1º de junho para se imunizar. No Estado, 963.932 pessoas fazem parte do público-alvo, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, a meta é vacinar pelo menos 90% dessa população, ou seja, 867.538 pessoas.

A vacina é distribuída para quem tem risco maior de ter complicações causadas pela influenza, explica Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações.

Podem receber a vacina gratuitamente crianças de 6 meses até menores 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), portadores de doenças crônicas ou condições clínicas especiais; indígenas; pessoas com 60 anos ou mais; professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; detentos; adolescentes e jovens sob medida socioeducativas e funcionários do sistema prisional.

Mariana Guzzo e Juliano Dettoni são médicos e, mesmo fazendo parte do grupo prioritário, optam por tomar a vacina na rede privada, antes mesmo da campanha começar. Eles levam também o filho Lorenzo, 3, para ser imunizado. Todos os anos a gente toma a vacina. Optamos pela rede privada para podermos ficarmos imunizado antes que o vírus de espalhe, explica Mariana.

SAIBA MAIS

H3N2

Mais um vírus

Outro vírus influenza A que também está circulando é o H3N2. A vacina contra a gripe oferecida pelo Sistema Único e Saúde protege tanto contra o H1N1 como contra o H3N2, além de também oferecer proteção contra um sorotinfluenza B.

TETRAVIRAL

Rede privada

Unidades particulares vedem vacinas tetravirais contra gripe. Além da cepas contempladas na vacina do SUS, a dose tetraviral tem um sorotipo da Influenza B. A dose custa, em média, R$ 100

CAMPANHA

Prazos para vacinar

A 20ª Campanha de vacinação começa no dia 21 de abri e segue até 1º de junho. Dia D será em 12 de maio.

VÍRUS

Diferença

O H3N2 e o H1N1 são dois tipos de vírus de gripe que causam os mesmos sintomas e riscos em ser humano, a sua diferença está no tipo de cepa (grupo) do vírus da gripe que a causa.

LOCAL

Unidades básicas

As vacinas são repassadas ao estado pelo Ministério de Saúde. Conforme for recebendo os lotes, o estado repassa ao municípios que ficam encarregados de aplicar as vacinas na população

PÚBLICO ALVO

Quem pode se vacinar