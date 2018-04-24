Vacina de gripe acaba em postos de Vitória no segundo dia de campanha

Mensagem aparece no site e no aplicativo ao tentar agendar vacinação Crédito: Reprodução

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe mal começou e o sistema de agendamento para os moradores de Vitória alerta que o 'limite máximo foi atingido' no segundo dia de campanha. O motivo, segundo a Secretaria de Saúde de Vitória, é que a procura pelas doses foi maior que o esperado e elas se esgotaram na maioria das unidades de saúde.

A fisioterapeuta Juliana Danotelli Albino, de 32 anos, mora no Centro de Vitória e, por ser profissional da saúde, tem direito a uma dose. Ela reclama que não consegue marcar pela internet e que não é a primeira vez que o problema acontece.

"Eu estou tentando marcar para mim desde ontem (segunda) na unidade de Forte São João, que é mais próximo. Como já não tem vaga se é só o segundo dia de campanha? Ano passado deu muita fila e eu só consegui a dose no sábado e também não consegui agendar pela internet, só no posto de saúde", relata.

Além disso, a fisioterapeuta conta ainda que tentou marcar a vacinação para o pai, de 60 anos, mas a situação se repetiu. Ele precisou ir até o posto para agendar.

"Meu pai tem 60 anos e também não conseguiu agendar pela internet, só no posto de saúde e para daqui a duas semanas", conta Juliana.

O jornalista Walter Conde, de 62 anos, afirma que foi o primeiro da fila na unidade de saúde do Centro de Vitória, nesta terça-feira (24), com intenção de tomar a vacina por ordem de chegada, no entanto foi orientado junto a outras pessoas, entre elas grávidas e idosos, a irem para casa e agendar pela internet. Segundo o jornalista, os funcionários do posto de saúde não falaram sobre possibilidade de agendar na própria unidade.

"Os funcionários disseram que é preciso agendar pela internet, mas não tinha vaga no site. Fui pela busca das unidades mais próximas, Fonte Grande, Forte São João, nenhuma tinha, depois tentei as mais afastadas de mim e também não tinha vaga. Fiquei decepcionado", descreve Walter.

Secretaria de Saúde

A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, afirma que foram recebidos 20% do total de doses para o município e que a procura pelas unidades excedeu o planejamento da secretaria para o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Por esse motivo, muitos postos não possuem mais doses disponíveis, o que causa a impossibilidade de agendamento tanto nos postos, quanto pela internet.

"A procura pela vacina excedeu o que planejamos e agora aguardamos o recebimento de novas doses do Ministédio da Saúde, mas, entre as 28 unidades de Vitória, algumas ainda estão agendando", explica a secretária.



